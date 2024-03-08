陳其邁遭歹徒冒名！接連恐嚇勒索立委？ 高市府說話了

民進黨立委近日相繼接獲不明恐嚇信件，繼黃捷、王美惠之後，立委伍麗華也接到，其中恐嚇王及伍的均是「高雄市長陳其邁」，歹徒明顯冒用名義。高雄市政府發言人周璟瑜表示，據做案手法不排除由同一犯嫌所為，呼籲外界勿過度恐慌，避免渲染。

立法院連環恐嚇案，高雄市長陳其邁意外捲入其中，先是民進黨立委王美惠接到冒名陳其邁寄恐嚇電子郵件，同黨另名立委伍麗華也接到！

伍麗華表示，冒充陳其邁的歹徒聲稱在台北中正區濟南路一段已安裝4顆遙控炸彈，向她索取2000萬元，否則立即引爆；「收到信件第一個動作就是報案，加強巡查，追查帳號來源」，「受到這種威脅不能低頭」。

比伍麗華先接到「陳其邁」恐嚇信的立委王美惠，也遭索2000萬，匯款帳號竟假冒同黨前立委參選人謝佩芬電子信箱！

陳其邁接連遭冒名，成了恐嚇勒索歹徒，高雄市政府發言人周璟瑜表示，惡意冒名恐嚇的行為非常不可取，會請警方積極偵辦，維護社會安定與民眾安全，呼籲有心人士勿再無端製造紛擾，也請民眾勿過度恐慌。