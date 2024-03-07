男在主管面前承認性侵女子…法官見一事起疑判無罪

彰化縣林姓男子從事保險工作，前年邀約女子到住處喝酒，雙方發生性關係，女子事後指控林男性侵，還稱被林男性侵期間，有要求林男戴套，林男出門拿保險套後，又返回住處性侵，甚至提出林男在公司主管面前承認性侵女子的錄音檔，但林男否認犯案，一、二審都認為，此案不論女子證述，或是林男在公司主管自白錄音，都有疑義，認證據不足，判決無罪。

判決指出，林男與一名女子是朋友關係，女子指控前年4月9日她到林男住處喝酒，後來被林男抓到床上欲性侵，林男脫掉她的褲子、內褲，她在過程中反抗，要推開林男都失敗，後來說「沒戴套很危險」，林才離開租屋處去拿保險套，但林男把她的外褲、內褲拿走，所以她無法逃離，林男返回該處後，戴好保險套性侵得逞。

女子還提供林男在同年月27日，林男在公司主管、同事面前，坦承有性侵女子的錄音檔，證明林男已坦認犯行。

林男到案後否認犯行，強調二人是合意發生性行為，會在公司主管面前承認有違反女子意願，主要是擔心女子若一直到公司「亂」，他的工作會不保，但仍被檢方依妨害性自主罪起訴。

彰化地院認為，女子在偵查、審理階段，描述遭性侵過程大致相同，不過過程與常情有異，既然林男在性侵期間，有外出拿保險套，至少4分鐘時間，當時女子也證稱，手機就在沙發上，林男租屋處位於大馬路旁，房間位於大馬路旁的第一間，雖然褲子被林男拿走，但租屋處定有其他物品可以遮掩下體，向外界求助，但女子卻未做，與常情不符。

彰化地院也發現，林男的錄音自白是前一天女子與林男視訊超過6小時的結果，視訊期間，女子還有要求林男要提到有她有掙扎、被強迫等細節，當時林男還有回應「你這樣講，就好像是我們兩個設定好的」，加上女子在案發後，與林男的對話過程正常，甚至還有聊及想吃什麼的話題，認為此案的證據有疑，無法形成有罪心證，判林男無罪。

檢方上訴台中高分院，認為此案一審陷入「完美被害人」迷思，以被害人為何沒有採取最好的脫困方式，來質疑被害人的證詞可信度，請求撤銷改判。

二審審理後認為，此案除了被害女子的證述外，其他證人的證述，並不足以作為補強證據，一審的審理已逐一針對相關疑點釐清，判決無速斷之處，此案檢方提供事證，尚無法讓合議庭形成有罪心證，駁回檢方上訴，維持一審無罪宣判，仍可上訴。

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