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二房東欠押金5500元不還 他張貼公告洩忿被判刑...虧更大了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
王姓男子、黃姓女子是承租人及二房東關係，王不滿黃女積欠押金不還，在社區大樓張貼黃女照片、租處地址，公告周知黃女惡意欠錢；台北地院審理，依違反個資法判王有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，王因押金糾紛張貼黃女的個資，侵害黃女的隱私、名譽，考量他坦承犯行，審酌王的前科素行、犯罪動機、目的、手段判決。

檢方指控，王因黃女積欠5500元押金，2023年10月3日晚間10時在社區大門、左右兩側張貼黃女正面照片，寫上「此人為黃X瑩　當個二房東　退租時不退押金　惡意欠款5500而已躲躲藏藏的　居住某處如果在不出面處理　會爆料更多的事」，黃女提告，檢警偵查，檢方依違反個人資料保護法將王起訴。

法院審理認為，王未經黃女同意將她的正面照片、住所等個人資料張貼在社區大門及左右兩側，顯然踰越蒐集個資目的的必要範圍，損害黃女的隱私權及資訊自主權等利益，成立犯罪。

法院認為，王犯非公務機關非法利用個人資料罪、加重誹謗2罪，2種罪名為想像競合犯，應從一重論以個資法處斷。

個資 隱私權

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