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女醫師黃宥嘉上節目曝前夫「精子有問題」遭告 可望無罪確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

眼科女醫師黃宥嘉（中）和前夫陳文彥離婚後，被控在電視節目揭露「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊！」以及前夫保單受益人陳母的名字，檢方依個人資料保護法起訴，但一、二都判她無罪。圖／聯合報系資料照
眼科女醫師黃宥嘉（中）和前夫陳文彥離婚後，被控在電視節目揭露「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊！」以及前夫保單受益人陳母的名字，檢方依個人資料保護法起訴，但一、二都判她無罪。圖／聯合報系資料照
眼科女醫師黃宥嘉和前夫陳文彥離婚後，被控在電視節目揭露「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊！」以及前夫保單受益人陳母的名字，檢方依個人資料保護法起訴，但台北地方法院判無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回，依刑事妥速審判法規定，黃宥嘉幾可確定無罪。

起訴指出，黃宥嘉參加東森電視財經台「這不是新聞」電視節目錄影，主持人詢問與陳文彥結婚後，遲未懷孕一事，她答「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊！」檢察官認為她揭露陳有寡弱精子症、弱精子症，不法利用陳文彥醫療、病歷個人資料。

在陳述經歷的婚姻問題時，黃宥嘉說「看到我這個前夫的書桌上有一張保單，它是10萬美金的保單，然後呢他的受益人，我是在結婚之後發現的，然後他的受益人是寫媽媽，陳徐月娥的名字」、「這個大姑她是住泰國，她常常會回台灣，回台灣就住在自己的娘家」，檢方也認為她不法利用陳文彥的家庭，以及陳徐月娥的姓名、大姑的住所與社會活動。2021年2月4日節目於東森電視財經台播出，台北地檢署依非法利用個人資料罪起訴黃女。

台北地院認為檢察官所舉的證據不足以證明黃宥嘉確有這些犯行，判無罪。

檢方上訴，主張黃宥嘉在偵查中及另一電視節目的陳述，可證她是自醫療單位取得前夫的病歷並進而為利用；黃女在電視節目上告訴觀眾前夫投保情形及前夫人母親、姐妹的住所等，違反個人資料保護法第41條第1項規定。

高院刑事庭認為，黃宥嘉已說明她是本於個人學識經驗而推論前夫的身體狀況，無從認定她有蒐集、利用前夫個人資料，不符合個資法第41條第1項要件。

至於黃宥嘉在電視節目上談及前夫投保情形、前婆婆等人的社會活動，高院從電視節目前後內容來看，黃女是因為有其他節目指她貪圖前夫財產，才提出解釋、說明，難認有損害前夫或牟取不法利益意圖，況且她沒說明大姑的姓名，一般難以連結個資。

高院認為檢方上訴無理，今判上訴駁回。

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