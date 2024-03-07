美麗新廣場突不續租老乾杯、黑毛屋 乾杯公司求償482萬結果出爐

乾杯公司「黑毛屋」餐廳曾在美麗新廣場設櫃。圖／聯合報系資料照片 乾杯公司向美麗新實業公司承租美麗新廣場大直館櫃位，經營日式燒肉「老乾杯」、日式鍋物「黑毛屋」餐廳，但指控美麗新逕自停止營業、片面終止續約、扣押貨款，提告請求482萬餘元，台北地方法院判美麗新公司應給付261萬餘元，可上訴。

乾杯提告主張，公司2015年10月20日和美麗新公司簽訂專櫃廠商契約書，承租美麗新大直館3樓櫃位經營「老乾杯」餐廳，起租日自2016年1月26日至2021年1月25日。

乾杯指出，雙方於2016年間簽約承租櫃位經營「黑毛屋」餐廳，2020年約滿之後再度續約，約定櫃位自2020年1月24日延展至2022年1月23日止，未料美麗新公司在契約仍有效期間，2021年1月4日逕自暫停營業，片面終止黑毛屋續約，且未經同意扣押貨款，造成乾杯受有營業損失，請求美麗新給付貨款差額、衍生利息及損失收入共482萬餘元。

美麗新反駁，黑毛屋契約屆滿後，雙方沒有順利續約，且因商場業主變更變更使用執照及建築物使用類別為辦公室使用，才發函通知停止營業不再續約，並請求乾杯公司將櫃位回復原狀並點交，但乾杯公司拒絕，經扣抵保證營業額抽成款、抽成金額、懲罰性違約金後，公司未積欠貨款。

台北地院指出，根據雙方契約內容等證據，認為乾杯、美麗新確實有成立黑毛屋續約，而雙方約定美麗新如要從貨款中扣抵費用、款項或違約金等，應要獲得乾杯同意，但乾杯並未同意扣抵貨款，因此判美麗新應返還扣留貨款261萬餘元。