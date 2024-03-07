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違規駕照遭吊銷...男稱年紀大考照不易 苦求沒效仍被駁回

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

張姓男子先前因開車違規遭記點數達6點導致駕照被吊扣，但吊扣期間張仍持續開車，2022年8月張開車因違規迴轉雙黃線遭警方攔下，遭裁罰9900元、吊銷駕駛執照，且一年不得再考照；張卻打行政訴訟，強調年紀大考照不易，他還需要工作養家，希望法官網開一面。但法官認為，裁罰對張工作的影響僅限於駕駛車輛部分，他仍可另尋其他交通方式或工作型態，警方裁罰無誤，駁回告訴。

張男主張，他違規屬實，也願意繳罰金，因為之前有酒駕，導致駕照遭吊扣，也知道吊扣期間不能開車，由於兩個女兒都上台北讀書，他在開學前載女兒及物品準備北上，因違規雙黃線迴轉被警方攔下，他深知錯誤。

張男說，但這次裁罰駕照要吊銷一年，他覺得判的太重，自己年紀稍大，往後考駕照真的不容易，然而小孩讀書所需都要靠自己努力工作，如今身體也日漸退化，很難想像日後小孩的教育費、生活費怎麼負擔，希望法官能網開一面。

法官指出，張男的違規行為符合法定構成要件，他雖主張裁罰影響其小孩的教育費、生活費，但這些顯然不屬於法定得減輕或免處罰事由，另外，衡量法規規定的宗旨在於確保道路交通往來安全，雖然吊銷駕照影響人民財產權及限制人民駕駛車輛自由權利，但立法者已考量人民財產、工作、生活及人格自由發展，與該處分所追求的公共利益，張男的主張並不合理，因此駁回告訴。

張男打行政訴訟，認為吊銷駕照一年裁罰太重，他向法官苦苦哀求，但法官認為，裁罰對張工作的影響僅限於駕駛車輛部分，他仍可另尋其他交通方式或工作型態，警方裁罰無誤，駁回告訴。圖／報系資料照
張男打行政訴訟，認為吊銷駕照一年裁罰太重，他向法官苦苦哀求，但法官認為，裁罰對張工作的影響僅限於駕駛車輛部分，他仍可另尋其他交通方式或工作型態，警方裁罰無誤，駁回告訴。圖／報系資料照

小孩 駕照

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