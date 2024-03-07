與軍人夫離婚後還有怨 前妻發「外遇承諾書」寄給前夫長官復仇
廖姓現役軍人和沈姓妻子離婚3年，沈女被控偽造「外遇承諾書」傳給廖男的士官長，企圖影響廖男部隊聲望，沈女一、二審都依偽造文書罪判刑2月，廖另提民事求償50萬元，法官判沈女應賠8萬元。
判決指出，廖男和沈女於2018年6月登記結婚，隔年4月離婚，2022年6月，兩人離婚3年後，沈女手寫一張「外遇承諾書」，傳給廖男部隊的士官長。
承諾書寫明「男方因跟女方結婚後多次外遇，故以楠梓區房子一半給女方，女方將既往不咎，此事將保密一年以上，若有違背規定將不算數，若再犯女方將請部隊、法院給予嚴厲的處罰以示警惕。」
士官長看到承諾書後，找來廖男詢問發生何事，廖男發現他並未簽下承諾書，看到沈女署名後，氣得報警提告。
一審法官考量雙方雖未和解，但廖男口頭上已同意原諒前妻，依行使偽造私文書罪判沈女2月徒刑，得易科罰金；沈女不服上訴，二審法官發現，沈女曾向前夫求償400多萬，認為沈女並未獲廖男原諒，駁回她的上訴定讞。
廖男不滿沈女偽造簽名寄承諾書給士官長，害他在部隊工作受影響，提民事求償50萬元。
高雄簡易庭審理時，沈女辯稱沒有刻意模仿廖男簽名，只是要讓看到這張承諾書的人知道男女雙方的真實身分。
但法官認為，沈女向部隊長官指控廖男婚姻不忠，並非可受公評之事，已侵害名譽權，判她應賠8萬元，可上訴。
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