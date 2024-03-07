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爭子女親權與監護權 前妻用前夫個資偷查財產GG了

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

王姓女子與詹姓男子原為夫妻，婚後感情不睦，兩人開始爭奪子女親權及監護權，2022年4月，王女在住處用電腦進入交通部監理所網頁，並輸入前夫詹男的身分證字號及出生年月日，成功查到詹名下擁有一輛自用小客車與兩部重型機車，王將這些資料蒐集並提交給新竹地院，藉此讓法官審酌詹男的財力狀況；新竹地院審理終結，王被依違反個資法判刑2月。

判決書指出，34歲王女與前夫詹男雙方因子女親權及監護權歸屬爭議，在新竹地院打官司，2022年4月王女在自家上網，登入交通部監理所網頁，並用詹男的個資茶道對方名下的財產，再將這些資料提供給新竹地院承辦法官，藉此讓法官審酌詹的財力狀況，但詹認為王的行為是非法蒐集、利用他的個資，因此向警方報案提告。

法官認為，王女因與詹男間子女親權及監護權歸屬爭議，不用以理性方式解決，竟輸入詹的身分證字號及出生年月日，取得對方個人私密資料，損及詹的利益，顯然缺乏尊重他人人格權及名譽權的法治觀念，考量王坦承犯行，審酌依個資法非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪判刑2月，易科罰金6萬元。

王女進入交通部監理所網頁，並輸入前夫詹男的身分證字號及出生年月日，成功查到詹名下擁有一輛自用小客車與兩部重型機車，王將這些資料蒐集並提交給新竹地院，被依違反個資法判刑2月。圖／報系資料照
王女進入交通部監理所網頁，並輸入前夫詹男的身分證字號及出生年月日，成功查到詹名下擁有一輛自用小客車與兩部重型機車，王將這些資料蒐集並提交給新竹地院，被依違反個資法判刑2月。圖／報系資料照

個資 新竹 監護權

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