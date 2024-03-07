爭子女親權與監護權 前妻用前夫個資偷查財產GG了

王姓女子與詹姓男子原為夫妻，婚後感情不睦，兩人開始爭奪子女親權及監護權，2022年4月，王女在住處用電腦進入交通部監理所網頁，並輸入前夫詹男的身分證字號及出生年月日，成功查到詹名下擁有一輛自用小客車與兩部重型機車，王將這些資料蒐集並提交給新竹地院，藉此讓法官審酌詹男的財力狀況；新竹地院審理終結，王被依違反個資法判刑2月。

判決書指出，34歲王女與前夫詹男雙方因子女親權及監護權歸屬爭議，在新竹地院打官司，2022年4月王女在自家上網，登入交通部監理所網頁，並用詹男的個資茶道對方名下的財產，再將這些資料提供給新竹地院承辦法官，藉此讓法官審酌詹的財力狀況，但詹認為王的行為是非法蒐集、利用他的個資，因此向警方報案提告。