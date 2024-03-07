為賺1千介紹費拉同袍註冊賭博 新竹空軍基地5人遭判刑
新竹空軍基地現役軍人莊男為賺取1千元介紹費，竟在營區內招募同袍註冊「九州娛樂城」會員線上賭博，另名同袍施男取得賭博網站代理權後，再找來沉迷賭博的莊男上網賭百家樂，自己再抽2成佣金。新竹地院痛斥5名現役軍人傷害國軍形象，助長投機風氣及僥倖心理，依賭博等罪各判處徒刑與罰金。
判決書指出，前年駐地於新竹空軍基地的現役軍人莊男，以介紹1名會員可拿1千元代價，分別邀集詹姓與2名林姓同袍申辦「九州娛樂城」會員，因此獲得3千元介紹費。
莊男、詹男與2名林男加入賭博網站成為會員後，多次在營區利用手機登錄「九州娛樂城」網站簽注「今彩539」等博弈項目，與網站平台對賭。
此外，另名同袍施男前年12月取得「卡利」賭博網站代理權限後，提供帳號、密碼給莊男，供莊男登入網站賭博百家樂，施男則可抽取莊男投注金額的2成作為酬金。莊男以手機上網到「卡利」網站簽賭百家樂，透過莊家、閒家各出一張牌比大小決定輸贏。
法官認為，莊、詹、施與2名林男案發時都是現役軍人，但竟聚眾賭博，有害國軍形象，助長投機風氣及僥倖心理，危害社會善良風俗及正常經濟活動，所為實有不該。
法官最終依圖利聚眾賭博罪，判莊男與施男有期徒刑2月；依陸海空軍刑法在營區賭博罪，判處林男拘役20日；詹男及另名林男則依以網際網路賭博財物罪，處罰金1萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言