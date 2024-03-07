為賺1千介紹費拉同袍註冊賭博 新竹空軍基地5人遭判刑

新竹空軍基地現役軍人莊男為賺取1千元介紹費，竟在營區內招募同袍註冊「九州娛樂城」會員線上賭博，另名同袍施男取得賭博網站代理權後，再找來沉迷賭博的莊男上網賭百家樂，自己再抽2成佣金。新竹地院痛斥5名現役軍人傷害國軍形象，助長投機風氣及僥倖心理，依賭博等罪各判處徒刑與罰金。

判決書指出，前年駐地於新竹空軍基地的現役軍人莊男，以介紹1名會員可拿1千元代價，分別邀集詹姓與2名林姓同袍申辦「九州娛樂城」會員，因此獲得3千元介紹費。

莊男、詹男與2名林男加入賭博網站成為會員後，多次在營區利用手機登錄「九州娛樂城」網站簽注「今彩539」等博弈項目，與網站平台對賭。

此外，另名同袍施男前年12月取得「卡利」賭博網站代理權限後，提供帳號、密碼給莊男，供莊男登入網站賭博百家樂，施男則可抽取莊男投注金額的2成作為酬金。莊男以手機上網到「卡利」網站簽賭百家樂，透過莊家、閒家各出一張牌比大小決定輸贏。

法官認為，莊、詹、施與2名林男案發時都是現役軍人，但竟聚眾賭博，有害國軍形象，助長投機風氣及僥倖心理，危害社會善良風俗及正常經濟活動，所為實有不該。