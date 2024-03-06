失聯移工恐破10萬 立委質詢憂「引進印度移工缺乏評估」

台灣失聯勞工的數字仍在攀升，貿然引進印度移工只會讓狀況更嚴重！多名立委6日於立法院質詢指出，目前失聯移工數字高達8萬6千人，但勞動部對印度移工缺乏評估與配套，恐使失聯移工數字衝破10萬大關。勞動部長許銘春回應，會持續蒐集資料，積極解決失聯移工的問題。

據移民署統計，截至2023年年底失聯移工人數累計已達8萬6523人，一年就增加近6000人。如今台灣與印度日前簽署移工合作備忘錄（MOU），立委擔憂，失聯移工破洞將進一步擴大。

失聯移工將破10萬

民進黨立委劉建國說，勞動部聲稱，印度移工來台不會遇到種姓制度的問題，但台灣的外籍移工人權議題備受討論，尤其是移工支持系統、文化與語言隔閡問題沒有妥善解決，但這次又倉促引入印度移工，顯見事前沒有做好評估與配套。

他更指出，其他國家引進印度移工也曾出現失聯的狀況，但勞動部既沒提出報告，也說不清楚「後續引進印度移工，是否會導致失聯移工破10萬大關？」許銘春回應說，過去了解的狀況是沒有特別嚴重，後續會再搜集資料。

勞動部：會積極解決

國民黨立委羅智強也質問，「請問在政府努力下，失聯移工狀況有改善嗎？」許銘春回應說，在疫情前有降低，但在疫情之後，因為邊境管制，供需失調等問題，當年失聯率就飆升。

羅智強拿出數據說，2023年1月失聯移工共80643人，今年1月則有85947人，嚴格來說，失聯移工問題是愈來愈嚴重。許銘春反駁說，「因為（移工）進來的人數多，應該要看失聯率……」羅智強表示，從長期來看，蔡政府八年來失聯移工數字增加至1.66倍，因為社會對印度移工才有那麼大的關切。

許銘春表示，印度引進勞工與失聯移工應該算是兩個議題。羅智強隨即打斷，「這怎麼能算兩個議題」、「移工一直進來，但失聯一直在增加啊」、「失聯移工引發的問題，本身還是要解決！」許銘春表示，「是，還是要面對，要積極來解決」。

國民黨立委羅智強（左）6日於立法院質詢指出，目前失聯移工數字高達8萬6千人。（直播截圖）

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