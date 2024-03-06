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仍以「違反意願」定義性騷 性平三法規範不足…民團：恐二次傷害

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

勵馨基金會執行長6日召開記者會，盤點性別三法修法的不足處。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
勵馨基金會執行長6日召開記者會，盤點性別三法修法的不足處。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
Metoo浪潮促成政府火速修法，但法條規範不足，恐再度出現檢討被害人、受害者不敢申訴等狀況！勵馨基金會執行長王玥好6日舉例說，法律仍以「違反意願」為性騷擾定義，恐使受害者再度被檢討。民間司法改革基金會副執行長李明洳呼籲，政府應進行案件統計與資料分析，認真看待議題。

性騷案增加三倍

勵馨基金會副執行長王淑芬指出，性騷擾的申訴案件從2018年的581件到2022年的1515件，成長至3倍左右，其實去年的Metoo風潮也不是空穴來風。她說，這些數據不代表性騷擾問題變嚴重，反而是顯示民眾更有意識

她指出，就勵馨基金會接到的相關案件申訴來看，將近9成求助者還是女性，但也可以看到有1成6的男性求助。王淑芬表示，受害者面臨複雜的狀況，有47%需要法律諮詢、27%有心理諮商需求，也有14%進入到社工陪伴服務。

應有創傷知情環境

王淑芬認為，針對受害者服務，第一、所有調查過應有「創傷知情」的環境，使受害者不會因為不被理解，而出現二次創傷；第二、社工服務應以「受害者為主體」；第三、面對加害者也應有修復與輔導措施，降低再次發生的風險。

李明洳認為，法院可以審訊過程中，要保障公共利益與名譽權，足夠謹慎處理這些案件，才能使被害者願意走到申訴的管道；且為了防治性暴力再度發生，也應對相關案件進行蒐集資料，並進行統計建置等，才有辦法常態性的去看到問題，以建立能保障民眾的制度。

新法仍有改善空間

勵馨基金會指出，目前職場性騷擾受害者服務，僅規範500人以上雇主須提供至少兩次心理諮商但其餘資源建置、相關預算是否到位，卻未被關注。王玥好指出，但多數企業是10人以下的小組織，難以提供足夠的協助，很多時候雇主成為「校長兼摃鐘」的角色，盼政府能夠針對小企業提供更多支援，完善性騷擾受害者的支持系統。

她也表示，修法後的《性騷擾防治法》仍以「違反意願」作為性騷擾的主要定義，恐怕再度陷入到檢討被害人的狀況，建議應以「未經同意」取代「違反意願」，讓性騷擾的問題回歸到行為人。王玥好也呼籲，修法建置「性騷擾案件調查專業人才庫」，應擴大培訓，並訂定汰換不適任者的機制。

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