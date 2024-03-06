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每票2000向選民行賄 黃仁桃園競總前主委涉賄選…桃檢求重刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新科平地原住民立法委員黃仁的桃園市競選服務處主任、前桃園縣議員洪國治，分別於去年底和今年初連續以每票2000元代價向選民行賄，桃園地檢署今天偵查終結，依違反公職人員選舉罷免法起訴，審酌洪男先前參選立委時，同樣以現金買票賄選遭判刑，搜索當日還丟掉手機湮滅證據，犯後又矢口否認犯行等，認為他犯罪態度不佳，建請法院從重量刑及宣告褫奪公權。

另收受洪男現金2000元及4000元買票金的67歲陳姓婦人、66歲黃姓男子等2位原住民選民，桃園地檢署也依刑法第143條第1項投票受賄罪嫌將他們起訴，同時向院方求情，若陳婦、黃男在審理中仍能坦承犯行，請考量其等犯後態度良好、知所悔悟，均為宣告緩刑以勵自新。

起訴指出，洪男當時擔任、如今已公告當選第11屆平地原住民立法委員黃仁桃園市競選服務處主任委員，於去年12月31日到具有平地原住民身分的陳姓選民位於八德區的檳榔攤，交付不詳金額的紅包要求支持黃仁，陳男允諾支持，但因知悉違法而拒絕收受紅包。

洪又於今年元旦當天下午1點，在同樣具有平地原住民身分的選民陳婦帶領下，前往楊梅區楊湖路黃姓選民的原住民聚落拜票，洪在下車前，以支付「工作費」為由，交給陳婦並出言要求支持黃仁，陳婦表明她什麼都沒做而推辭，但洪聲稱「你就拿去吧」勸說收下，陳婦收錢允諾支持黃仁；行動蒐證影片顯示，洪男在陳婦帶領下抵達黃男的鐵皮屋居處外拜票，喊著「加油加油」趁隙交付4000元向黃男賄選買票，黃收錢後代表允諾支持黃仁。

檢方偵查時，洪否認行賄，但坦承去年底有道陳姓證人的檳榔攤拜票，今年元旦有交2000元「工作費」給陳婦，並由陳婦帶領前往黃男楊梅區住處拜票；另名同為競選服務處陳姓人員則說，陸續收受黃仁妻子交付50萬元競選經費，由於選前他因故返回台東，便將剩下餘款10幾萬元交給洪從事競選活動。

時任新科平地原住民立委黃仁桃園競選服務處主任委員、前桃園縣議員洪國治涉嫌以每票2000元買票，桃園地檢署偵結，將他依違反公職人員選舉罷免法起訴。記者陳恩惠／翻攝
時任新科平地原住民立委黃仁桃園競選服務處主任委員、前桃園縣議員洪國治涉嫌以每票2000元買票，桃園地檢署偵結，將他依違反公職人員選舉罷免法起訴。記者陳恩惠／翻攝
時任新科平地原住民立委黃仁桃園競選服務處主任委員、前桃園縣議員洪國治涉嫌以每票2000元買票，桃園地檢署偵結，將他依違反公職人員選舉罷免法起訴。記者陳恩惠／翻攝
時任新科平地原住民立委黃仁桃園競選服務處主任委員、前桃園縣議員洪國治涉嫌以每票2000元買票，桃園地檢署偵結，將他依違反公職人員選舉罷免法起訴。記者陳恩惠／翻攝

原住民 拜票 桃園 賄選

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