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威剛前副董周守訓、人權律師童文薰被控退股收回扣 北檢不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

威剛科技前副董事長周守訓，遭調查局控任內引介電動機車及香菸濾嘴等相關技術給威剛，收取由人權律師童文薰支付的美金145萬元退股金及回扣，兩人涉犯證券交易法之特別背信罪。台北地檢署6日偵結，因合約鑑價程序正常，罪嫌不足，周、童獲不起訴處分。

檢方指出，發明家徐啟學為長居美國矽谷，擁有發熱纖維布、電動機車、香菸濾嘴、盤型馬達及助聽器等相關技術。2013年間徐回台在招商引資說明會結識董文薰，雙方合作，由童設立境外控股公司「APOLLO」及旗下4間境外子公司，由童擔任代表人、徐擔任技術研發人員，5間公司分別經營發熱纖維布等業務。

檢方指出，周守訓於2015年間透過妻子認識童文薰，周認為發熱纖維布具未來市場發展性，同年1月29日匯款美金50萬元給APOLLO公司，成為股東。不過，周發覺APOLLO公司股東有法輪功成員，因政治立場萌生退股之意。

調查局懷疑，周守訓透過引介徐啟學技術給威剛董事長陳立白，使威剛投資APOLLO公司，但APOLLO公司熱纖維布仍在研發階段，僅有支出、無收入，周仍取回退股金及回扣美金50萬元，涉有證交法之特別背信罪嫌。

2015年5月間，陳立白看好電動機車未來市場發展性，與童文薰協商，預計透過ALLIED公司與經營電動機車技術的SAINT公司交易，取得技術開發與授權。

2016年1月間，威剛公司代ALLIED公司公告與SAINT公司交易重大消息，童文薰與陳立白簽定電動車技術轉讓合約，威剛公司代ALLIED公司以美金2500萬元向SAINT公司取得電動車關聯技術開發與授權，協議在簽約後10天內支付美金1000萬元，餘款1500萬元則一個部分技術移轉進度按期程支付，童文薰每次從中提撥10％，交付給周守訓作為退股金及回扣。

ALLIED公司依規定匯款美金1000萬元給SAINT公司後，童文薰拆分將收到的款項，分次匯給由周守訓掌控的「JADE」公司帳戶。調查局懷疑周涉收取童支付的回扣，依涉嫌證交法之特別背信罪移送北檢偵辦。

檢方偵查，周守訓、童文薰均坦承客觀事實，否認有特別背信罪嫌。童於偵訊時辯稱，美金2500萬是由SAINT公司提出的價格，威剛是上櫃公司也要經過鑑價，她沒有提撥回扣給周，當時APOLLO公司有香菸濾嘴合約及研發費用是由周承接，因周說沒資金，才無息借款給周。

周則辯稱，他沒有介入美金2500萬的鑑價評估，不應該因童個人資金調度，而懷疑他收受回扣。

檢方偵辦，因ALLIED公司向SAINT公司簽約購買電動機車關聯款項之相關程序均合乎規定，還有無形資產評估報告、電動機車技術轉讓合約、董事會議紀錄等資料，查無任何足以佐證周、童兩人涉有證交法之特別背信罪嫌，因罪嫌尚有不足，處分不起訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

人權律師童文薰。圖／聯合報系資料照片
人權律師童文薰。圖／聯合報系資料照片
威剛前副董事長周守訓。圖／聯合報系資料照片
威剛前副董事長周守訓。圖／聯合報系資料照片

回扣 威剛 童文薰 電動機車

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