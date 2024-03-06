老鄰長幫買票稱自費…彰化鄉代林全涉賄逆轉 當選有效

彰化縣林全前年當選第二選區鄉民代表，但檢方指控他涉委由七旬鄰長杜木森向選民買票，檢方依違反選罷法起訴杜，也提起林當選無效之訴，雖林矢口否認涉案，杜供稱是自掏腰包，但法官認定，杜是中低收入戶，被查獲時身上有4.5萬元，還以4000元向選民買票，平時不常與林聯絡，卻在案發當晚有與林密集通聯，杜被判刑1年6月確定；民事部分，林被在一審時被認定當選無效，今天二審宣判，撤銷一審判決，改判當選有效。

判決指出，林全前年彰化縣第二選區鄉民代表，選區包括竹塘鄉民靖村、五庄村、溪墘村、竹林村、長安村等範圍，林被檢方指控，涉嫌在前年9月、10月間，向杜姓女子表示，以現金行賄其戶內有投票權之人，但被杜女所拒絕，另也指控林全與七旬鄰長杜木森有犯意聯絡，要杜在前年10月2日晚間，前往黃姓選民家中，交付4000元的賄款，黃女同意後，將1000元轉給兒子。

一審法院審理時，林全否認涉案，強調杜木森不是其樁腳，杜木森買票與他無關，而杜女部分，他是以開玩笑口吻，向杜女表示「要拿走路工給她」，但事後沒有拿錢出來，而且實際的意思是「你應該不需要走路工就會支持我吧」，不是真的要跟選民買票。

杜木森也說，買票一事是他「雞婆」，與林全是老朋友，欠他很多人情，因此主動幫林買票，沒有得到林全的授意。

不過法官查出，依照通聯紀錄，杜在案發當晚，有連續與林全密集聯絡3通電話，與杜自述與林「很少聯絡」不符，另外杜被查獲時，身上除了有名冊之外，還有林的競選口罩，也自述會與林沿街拜票、幫忙發口罩等，認定杜積極參與林的競選活動，非與競選活動無關的第三人，屬於競選團隊成員。

法官發現，杜男是中低收入戶，收入不穩定，每月收入在7000元至3萬元間，但杜被警方搜索時，身上確有4.5萬元，還用4000元幫林買票，也有選民名冊等資料，認定不合常情。

一審刑事部分，依違反選罷法，判杜男1年6月徒刑、褫奪公權3年，民事部分，法官也認定杜是林直接或間接認可的助選團隊成員，要對其工作人員的行為負責，因此依法判林當選無效。

不過此案上訴台中高分院後，因認定事實與一審有落差，不認定杜的買票犯行與林有關，撤銷一審判決，改判林當選有效。