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有選舉背心幫買票...彰化縣議員黃俊源今逆轉 當選有效

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣李姓男子因涉在前年選舉期間，欲以一票500元代價，備妥5、6萬元，要替第二選區縣議員黃俊源買票，因李有黃的競選背心，且也替黃拜票、發放口罩宣傳品，甚至穿著競選背心用手機自拍相片，被檢方認定是黃競選團隊成員，提起當選無效之訴，一審認定李是黃團隊成員，判當選無效，二審認定與一審不同，今撤銷一審判決，改判黃當選有效確定。

判決指出，彰化縣李姓男子在前年11月間，以一票500元代價，向尤姓選民交付4000元，向尤及親友買8票，請尤男等人要投票給黃俊源；又向黃姓選民交付2.7萬賄款，要向其親族買54票。

李男在偵審時否認在黃俊源服務處擔任職位，也否認黃俊源知道其協助買票等事，但坦承與黃為認識好幾十年的好友，因擔心黃無法當選而準備幫被告買票5、6萬元。

不過法官發現，李男曾在前年10月底，陪同黃俊源到選委會公開抽籤，也有私下替黃拜票，拜票時會拿黃的口罩宣傳品發放，黃也知道李在幫忙拉票，另外彰化縣調查站調查官，曾在李住處查扣黃競選團隊背心1件，李也曾穿著黃競選團隊背心用手機自拍照片。

法官審酌，雖然李在黃俊源服務處沒有掛名任何職位，不過李替黃四處奔走，已備齊5、6萬元為被告買票，鄉里也認為李男是黃樁腳，準備替黃以一票500元買票，甚至已取得黃競選背心，認定李是黃競選團隊成員，判當選無效。

不過此案上訴台中高分院後，今天宣判，認定事實與一審不同，今撤銷一審判決，改判黃俊源當選有效，全案確定。

彰化縣國民黨縣議員黃俊源因有好友幫忙買票，一審判黃當選無效，經上訴台中高分院後，今撤銷一審判決，改判黃當選有效，全案確定。圖／本報資料照
彰化縣國民黨縣議員黃俊源因有好友幫忙買票，一審判黃當選無效，經上訴台中高分院後，今撤銷一審判決，改判黃當選有效，全案確定。圖／本報資料照

團隊 拜票 當選無效

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