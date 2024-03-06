高雄建管處副處長收賄護航建商 家中搜出百萬現金…更二審判囚

高雄建管處前副處長李政賢被控收賄百萬元，檢廉人員當時搜索時，在住處扣到大批洋酒和紅包，李一審被依貪汙等罪處6年8月徒刑，其中貪汙部分一度判無罪，今高雄高分院更二審宣判，合議庭認定李確實收賄，依犯兩貪瀆罪，各處3年半徒刑，尚未合併執行刑。

檢廉調查，國揚建設在苓雅區興建的豪宅「國硯」，各戶廚房未依法規施作防火區劃、防火門，高市建管處提出質疑，國揚在2012年10月以施作防火區劃、防火門為由，提出第三次變更設計。

但國硯杜姓人員為加速取得使照，在2013年5月的消防檢討會議，指示承造的大陸工程公司以單層板製作隔間，應付消防檢驗，建管處承辦員查驗後，向李政賢報告，李卻協助護航，讓國硯成功取得執照。

檢廉監聽時還查出，李在副處長任內，因認識建設公司總經理及大股東，在副處長任內，協助護航該公司建案完成使照、建照申請。

因負責建案的楊姓員工與李是舊識，楊二度餽贈李兩萬元郵政禮券，據廉政署監聽內容，事務所當時仍有包括國硯等多筆建案需申請使照，李配合事務所要求，餽贈行為顯有對價關係。

廉政署南調組接獲檢舉後，曾前往李政賢住處搜索，客廳和房間被搜出高貴洋酒和紅包，共查扣上百萬元現金，並投資建商、建築師，擴大追查發現李曾把鉅額資金匯到國外。

檢方當時清查李與其妻兒名下財產，扣除李向檢方辯稱的投資收入後，仍有193萬台幣及人民幣4萬5千元的財產交代不清。

高雄地院審理時，依貪瀆和偽造文書等罪，判處2個貪瀆罪，各處徒刑4年6月，偽造文書部分則處1年2月，併執行刑6年8月，公務員財產來源不明則判無罪。

李政賢和檢方均不服上訴。，高雄高分院上訴審認為無法證明紅包等賄款為建商所贈，檢方又提不出積極證據，此部分改判無罪，僅依偽造文書判刑。

檢方上訴最高法院，國硯案被控偽造文書罪部分判決定讞，其餘貪瀆犯行發回更審，更1審判李政賢兩個貪瀆罪，各處徒刑4年半，又被最高法院撤銷。

高雄高分院更2審今上午宣判，仍然認定李觸犯2個貪瀆罪，但考量兩次僅各收賄2萬元，各處有期徒刑3年6月，仍可上訴。

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