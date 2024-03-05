行政執行署3月拍賣會 挹注國庫1.2億餘元
法務部行政執行署表示，各分署今天同步舉行全國123聯合拍賣會，賣出汽機車、電腦、動產、不動產、實體股票及im.B曾姓主嫌公司名下的轎車等，總計進帳1億2524萬7807元。
行政執行署發布新聞稿指出，今天各分署的不動產拍定金額總計新台幣1億2306萬735元，其中拍定金額最高者，為新竹分署拍賣的新竹縣湖口鄉5筆土地，以4353萬元拍定。
在動產部分，行政執行署表示，今天拍定金額總計218萬7072元，其中士林分署拍賣imB詐騙案曾姓主嫌名下公司的7人座休旅車，以72萬元拍定。
行政執行署指出，拍賣所得將全部挹注國庫，全國123聯合拍賣會於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行，民眾可上行政執行署網站查詢，或瀏覽各分署官網及臉書（Facebook）訊息，隨時掌握最新拍賣資訊。
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