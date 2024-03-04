借鏡美、星獄政 牧師歎：台灣監獄太重人權

「台灣監獄的對犯人的教化比新加坡少太多，犯人戒護比也太高，但監獄品質、對人權的注重卻是國際頂尖！」更生團契總幹事黃明鎮4日受訪，分享參加國際監獄團契亞太地區會議的心得說，台灣監獄的監所管理員要顧太多囚犯，且犯人可以決定是否接受教化機制，造成出獄再犯率高達6成多。但他也說，台灣監獄設備較人性化，且對受刑人有很好照顧。

獄警要顧太多犯人

黃明鎮近日參加「國際監獄團契亞太地區犯防會議」，會中有印度、美國、韓國與新加坡，甚至是蒙古等國代表與會，逐一分享各地監獄的獄政狀況。他說，韓國有民間監獄，由教會出資成立，牧師當典獄長，監獄裡面可以傳福音與讀聖經禱告，已經做了10年，戒護比是1比1.5。

「台灣的戒護比就太高，1比15甚至是20！」黃明鎮說，連美國都是1比4。另外，印度有監獄關了60幾萬人，該監獄的典獄長原是獄中醫生，醫生的父親是穆斯林，但兒子信耶穌，後來政府看他表現很好，就將醫生升為典獄長，並讓很多基督徒在裡面傳福音，囚情就有比較穩定。

缺少教化 再犯率高

被問到台灣的監獄與國際比較如何？他認為，台灣監獄各方面設施都很新，犯人還可一人一床，且有較人性化的管理，注重人權、平等與自由；新加坡就比較嚴格，以最新蓋的樟宜監獄為例，犯人睡的都是地板，且注重懲罰性的管教，若囚犯違反規定要鞭刑，但這也讓新加坡犯罪矯正率較高，5年內再犯率約40%，台灣5年內的再犯率就有6、70%。

黃明鎮說，從蒙古看台灣的監獄就覺得很好，還有英國也覺得台灣的女監很好，因印度的監獄管理相對缺乏性別意識，還有監獄出現男女關在一起的狀況。但他也說，台灣的八德外役監雖然有AI管理與人臉辨識，但監獄的人犯很缺乏教化，不像新加坡監獄配有駐監牧師。

申訴費不該被害人出

「台灣雖然很重視受刑人人權，但也導致教化不彰！」黃明鎮強調，駐監牧師在台灣沒有很受重視。黃明鎮建議政府要讓更多外國人來看台灣監獄，增加外交多元互動，他也建議，我們該嚴格的地方要更嚴格，且若受刑人沒提出願意接受教化，就無法讓各種宗教對其進行教化，很難改過向善。

黃明鎮也說，對被害人要有更多經濟保障，像是要對受刑人申訴時，車費就不應該由被害人出，盼政府能再加強。

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