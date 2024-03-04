上手銬鐵鍊私刑不給飲食逼友還債 太陽板清洗工被判4月

彰化縣27歲謝姓男子與賴姓男子有債務糾紛，涉嫌把他帶到租屋處上手銬，鐵鍊扣住手銬以防止逃脫，不給水和食物，賴男翌日設法破壞鐵鍊逃出，請民眾代為報警，員警帶賴男到消防分隊剪開手銬。彰化地方法院依共同犯剝奪他人行動自由罪判處謝男有期徒刑4月，得易科金。

判決書指出，賴男向謝嫌借錢未還清，謝嫌多次索討未果，2022年相約到謝嫌住處談判，賴男騎車到兩人約定見面處，由謝嫌的李姓友人找不知情周姓友人駕車，載賴男到謝嫌住處，未料進入房屋就被謝嫌強行銬住雙手，要他上車到別處，賴男不肯，但被強推上車，途中被謝嫌再次確認賴男無錢還債，車子即駛往謝嫌租屋處拘禁賴男，上手銬又用鐵鍊扣住，拿走手機防止對外求救。