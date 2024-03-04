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上手銬鐵鍊私刑不給飲食逼友還債 太陽板清洗工被判4月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣27歲謝姓男子與賴姓男子有債務糾紛，涉嫌把他帶到租屋處上手銬，鐵鍊扣住手銬以防止逃脫，不給水和食物，賴男翌日設法破壞鐵鍊逃出，請民眾代為報警，員警帶賴男到消防分隊剪開手銬。彰化地方法院依共同犯剝奪他人行動自由罪判處謝男有期徒刑4月，得易科金。

判決書指出，賴男向謝嫌借錢未還清，謝嫌多次索討未果，2022年相約到謝嫌住處談判，賴男騎車到兩人約定見面處，由謝嫌的李姓友人找不知情周姓友人駕車，載賴男到謝嫌住處，未料進入房屋就被謝嫌強行銬住雙手，要他上車到別處，賴男不肯，但被強推上車，途中被謝嫌再次確認賴男無錢還債，車子即駛往謝嫌租屋處拘禁賴男，上手銬又用鐵鍊扣住，拿走手機防止對外求救。

法官審酌謝嫌僅因賴男的金錢債務關係，即上銬並妨害行動自由，造成賴男的恐慌，因謝嫌均否認犯行，乃至彰化地方法院調查證據完畢始坦承犯行，犯後態度普通；兼衡謝嫌的智識、入監前從事太陽能板清洗工作，月收入約10萬到20萬，及共同生活家人等一切情狀，判處有期徒刑4月，並諭知易科罰金折算標準，以資懲儆，扣案1副手銬、1支鑰均沒收。李男另由地院依職權告發審理中。

彰化縣謝姓嫌犯清洗太陽能板每月收入10萬元至20萬元，不滿友人欠債而涉犯共同犯剝奪他人行動自由罪，被判處有期徒刑4月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣謝姓嫌犯清洗太陽能板每月收入10萬元至20萬元，不滿友人欠債而涉犯共同犯剝奪他人行動自由罪，被判處有期徒刑4月。記者簡慧珍／攝影

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