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周世雄稱「一生只能預約一次」抄他的 策展人丁春誠提告敗訴
時尚F4成員、策展人丁春誠去年策辦「一生只能預約一次」展覽，遭藝術家周世雄指控抄襲3年前的「一生只能入住一次的藝術旅店」概念，丁提告周涉嫌妨害名譽。台北地檢署今偵結，因周的評論並非無據，罪嫌不足，處分不起訴。
事件源於，周世雄在臉書發文指控，丁春誠於2022年11月策辦「一生只能預約一次」展覽，抄襲他2020年初發表的「一生只能入住一次的藝術旅店」概念，當時曾與丁春誠分享創作概念，卻成為有心人移花接木的媒材。
對此，丁春誠委請事務所聲明，認為一生一次的概念屬於公有領域，不是屬於個人專利。雙方各持己見，丁春誠提告周世雄涉嫌妨害名譽。
檢方偵辦，認定周世雄與丁春誠策辦的展覽概念類似，兩人期間也曾會面，展覽概念未必涉嫌抄襲，而周世雄所言為發表感受，內容並非無據，因罪嫌不足，周獲不起訴處分。
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