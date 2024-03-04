五億生戶所結婚登記 這對新人也在場：夏男像有點急 流很多汗
台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方依偽造文書罪起訴，今天台中地院開庭，找來當時在結婚書約上簽名的賴姓證人，以及與證人是朋友，當時也前往戶政所辦結婚登記的一對李姓新人，三人都證稱，當時只有夏拜託在結婚書約上簽名，但沒有提到結婚的對象是誰、抑或是同性婚姻之事，後來在櫃台看到夏與死者在櫃台辦結婚登記才知道。
賴姓高中生墜樓案，今天上午在台中地院開庭審理，由受命法官林依蓉承審，今勘驗兩段夏與死者在去年5月4日上午在北屯區戶政事務所，辦理登記結婚的影片，總長度約35分鐘，夏僅針對部分勘驗筆錄記載的細節有爭議，其餘都無意見。
另外法官今天還詢問三名證人，分別是當時前往戶政所辦理登記的一對李姓新人，以及見證李二人結婚的賴姓友人，當時夏與死者到戶政所時，就是詢問李等3人，是否可以擔任結婚證人，而賴姓友人認為他比較適合，因此同意幫忙簽名。
李姓證人證稱，他與妻子認識4年，當天前往辦理結婚登記，賴姓友人是他大學同學，一起到場見證、拍照，然後一起出遊，三人在戶政所大廳等朋友時，夏腳步急促，上前詢問是否能擔任結婚證人，後來由賴幫忙簽名，當時有看到夏好像「有點急迫」，流了很多汗，賴簽完名後，才說書約上名字好像兩個男生，看到夏與死者在櫃台登記才確認。
李說，夏在拜託時，沒有提到他是同性婚，或是要結婚的對象是站在夏後方的死者，「還以為是新娘沒到」，過程只有跟夏接觸到，沒有與死者有對話或交談。
李男的許姓妻子證述的內容，大致與丈夫相同，但部分細節，李妻則說「記不太清楚」，她與丈夫在戶政所櫃台簽結婚書約時，看到夏與死者也在辦理結婚登記，才知道二人是同性婚。
賴姓證人說，當時有先要夏找戶政所員工，夏有回應「如果他們都幫忙簽會簽不完」，因此他同意幫夏簽，簽名時，不知時哪兩人要結婚，只看字跡認為是兩個男性，還有跟同行的一對李姓新人討論。
賴姓證人說，簽完時還有跟夏「恭喜」，但夏沒有任何回應，也沒看到夏與死者有任何互動，另外夏也沒有說自己是同性婚姻，或是要結婚的對象就是站在夏身後的短褲男子，因為死者當時穿著短褲、短袖上衣、拖鞋，穿的很隨便，還以為是夏的親友或是結婚證人。
賴姓高中生（18歲）在去年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署去年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，不過與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。
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