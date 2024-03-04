指全台最大律師事務所是法扶 吳宗憲：每案酬金7萬5千合理？

司法院秘書長吳三龍今至立法院司法及法制委員會報告立法計畫，曾擔任檢察官的立委吳宗憲表示，詐騙案猖獗，但案件量刑過輕，導致民眾對司法信任度降低，應想辦法如何處理；而法官習慣從最低刑度往上加，即便有法官正義感「爆棚」重判，二審也不會支持。被告承認或否認犯罪，刑度應該拉大，否則被告永遠在其間僥倖。

話鋒一轉，吳問「全台灣最大的律師事務所是哪一間？」他自問自答說並非「理律」，而是法界皆知的「法律扶助基金會」，他對於法扶的成效、無須審查資力的核准都提出疑問。

吳認為重罪強制辯護裡，是否穿插有資力者？法扶的預算來自司法院捐助，也就是人民的納稅錢，司法院應仔細審查，他請司法院1個月內提出資料。

司法院司法行政廳長高玉舜表示，已請各法院審查，並盡量以公設辯護人或義務辯護人為被告辯護。吳宗憲表示，支出這麼多費用給法扶，究竟有沒有達到效果？且有些人一開始申請法律扶助，後來又不要，原因為何？而為了國民法官制度，檢方派出第一流的人才，反觀法扶律師酬金只有7萬5千元，是否合理？既然制度已經上路，無法期待用非常少的錢去請一個律師。

高玉舜表示已與法扶基金會討論，基金會未來將成立刑事辯護中心，提升國法辯論的品質。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今在委員會也以司法滿意度、法官滿意度、台灣司法是否公正等民調詢問吳三龍，指民眾認為司法不公正的比例仍高達五成以上，主要理由包括法官亂判、司法對有錢有權者有利、政治力介入司法等，傅認為即便有國民法官，人民與司法的距離仍越來越遠。