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指全台最大律師事務所是法扶 吳宗憲：每案酬金7萬5千合理？

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

司法院秘書長吳三龍今至立法院司法及法制委員會報告立法計畫，曾擔任檢察官的立委吳宗憲表示，詐騙案猖獗，但案件量刑過輕，導致民眾對司法信任度降低，應想辦法如何處理；而法官習慣從最低刑度往上加，即便有法官正義感「爆棚」重判，二審也不會支持。被告承認或否認犯罪，刑度應該拉大，否則被告永遠在其間僥倖。

話鋒一轉，吳問「全台灣最大的律師事務所是哪一間？」他自問自答說並非「理律」，而是法界皆知的「法律扶助基金會」，他對於法扶的成效、無須審查資力的核准都提出疑問。

吳認為重罪強制辯護裡，是否穿插有資力者？法扶的預算來自司法院捐助，也就是人民的納稅錢，司法院應仔細審查，他請司法院1個月內提出資料。

司法院司法行政廳長高玉舜表示，已請各法院審查，並盡量以公設辯護人或義務辯護人為被告辯護。吳宗憲表示，支出這麼多費用給法扶，究竟有沒有達到效果？且有些人一開始申請法律扶助，後來又不要，原因為何？而為了國民法官制度，檢方派出第一流的人才，反觀法扶律師酬金只有7萬5千元，是否合理？既然制度已經上路，無法期待用非常少的錢去請一個律師。

高玉舜表示已與法扶基金會討論，基金會未來將成立刑事辯護中心，提升國法辯論的品質。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今在委員會也以司法滿意度、法官滿意度、台灣司法是否公正等民調詢問吳三龍，指民眾認為司法不公正的比例仍高達五成以上，主要理由包括法官亂判、司法對有錢有權者有利、政治力介入司法等，傅認為即便有國民法官，人民與司法的距離仍越來越遠。

傅崐萁也不解司法院想增加司法事務官，但法官的工作是負責聽訟，現在犯罪型態增加，可以集體培訓法官而非增加司法事務官，且法院也不該成為「檢察官助理」，在法院補強證據、蒐證，這是很荒唐的事情。傅質疑台灣起訴過分浮濫，正本清源案件仍要回到警政、廉政、調查局等調查單位，檢察官應是指揮辦案，蒐證完備才起訴，應先補齊檢察官助理。

立法委員吳宗憲今對法律扶助基金會的成效、無須審查資力的核准等都提出疑問。記者王宏舜／攝影
立法委員吳宗憲今對法律扶助基金會的成效、無須審查資力的核准等都提出疑問。記者王宏舜／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁以司法滿意度、法官滿意度、台灣司法是否公正等民調詢問司法院秘書長吳三龍，指民眾認為司法不公正的比例仍高達五成以上，主要理由包括法官亂判、司法對有錢有權者有利、政治力介入司法等。記者王宏舜／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁以司法滿意度、法官滿意度、台灣司法是否公正等民調詢問司法院秘書長吳三龍，指民眾認為司法不公正的比例仍高達五成以上，主要理由包括法官亂判、司法對有錢有權者有利、政治力介入司法等。記者王宏舜／攝影

司法院 國民法官 檢察官

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