北市府水利工程處副工程司與友合夥開公司還幫護航 貪汙罪判8年半

台北市政府工務局水利工程處副工程司方龍乾被控與民間廠商勾結，護航詠灃工程公司負責人葛震洋取得水利工程標案獲取不法利益。台北地方法院審理，依貪汙罪判方龍乾有期徒刑8年6月，褫奪公權7年。

合議庭另判貪汙共犯葛震洋有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付80萬元，褫奪公權1年，檢調還查出「案外案」，發現方龍乾協助胞兄脫產，另判他有期徒刑8月，得易科罰金24萬元。全案可上訴。

檢調偵查台北市政府水利處防汛門弊案，查出方龍乾與退休同事葛震洋合資成立詠灃工程公司，方護航詠灃以「租照」手法取得多件水利工程標案，犯貪汙罪的利用職務機會詐取財物罪。

葛震洋2017年退休與方龍乾合資成立詠灃公司，當年就承攬到水利標案，詠灃2020年的收益為200餘萬元，公司取得「全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程」等標案，方、葛於每一標案中獲利5至7萬多元，不法所得超過20萬元。

此外，方龍乾被控替胞兄脫產，以假買賣將胞兄名下的土地過戶至自己名下，製造虛假交易金流，造成胞兄免於被徵收土地增值稅，觸犯使公務員登載不實、故意逃漏稅捐、洗錢罪。