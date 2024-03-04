假社福志工詐領418萬補助 檢起訴台灣58協會負責人共9人

社福團體「台灣58金融仕家協會」負責人林仁豐涉吸收親友充當假志工，以替長者送餐為名向縣市政府請領送餐交通補助費，實際上都是請便當店業者送餐給長者，期間共詐領418萬8084元。台北地檢署今偵結，依涉嫌詐欺、偽造文書及個人資料保護法等罪嫌，起訴林仁豐、會計張亞欣及親友共9人。

檢方查出，林仁豐假藉替獨居長者送餐服務名義，詐領社會局社區關懷據點補助費、勞工保險補助費及交通費、偽造研習證明明細、詐領新冠疫苗，詐得418萬8084元。

起訴指出，台灣58協會自2019年至2023年間，陸續與新北市、新竹縣及雲林縣政府簽立「長期照顧營養餐飲服務契約」或「長期照顧服務餐飲服務特約契約」，由協會負責提供地方政府指定對象餐食、派志工協助送餐。

檢方查出，實際上協會請便當店業者送餐給長者，而林仁豐及張亞欣利用職務之便，未經人頭志工授權，偽造志工交通費核銷清冊與志工服務統計表等文件，向地方縣市政府請領志工的交通費。

檢方指出，台灣58協會自2019年至2021年間，受台北市社會局委託在台北市轄內辦理社區照顧估華據點，林仁豐、張亞欣涉偽造簽到表與人事費領據，向台北市政府社會局核銷經費，溢領約數十萬。林仁豐另指示張亞欣偽造兒子等人至醫院研習證明，交付台北市政府社會局審核。

後來時逢2021年新冠肺炎疫苗短缺，衛福部當時開放社區式長照及社福機構照顧者可優先施打疫苗，林仁豐將7名親友及人頭志工的個資編列進58協會送餐志工名冊，優先施打苗。

檢方認定，林仁豐、張亞欣盜用不知情民眾個資，假借公益服務之名詐領百萬補助款及利益，濫用公帑，民眾無端受害，惡行重大，建請法院從重量刑。檢方依規定，宣告沒收犯罪所得，於全部或一部不能沒收或不宜執行時，追徵其價額。