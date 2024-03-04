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高雄姊妹淘機車雙載 後座沒戴安全帽被警攔查害慘2人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

古姓女子和閨密林姓女子前天清晨歡聚後，機車雙載返家，巡邏警網見後座的林女未帶安全帽攔查時，聞出古女有濃厚酒味，古辯解只喝了一瓶啤酒，結果酒測值超過每公升0.84毫克，被依公共危險罪送辦，後座的林女也連帶挨罰。

新興警分局前金分駐所巡邏警組，前天清晨4時30分許巡經七賢二路與自強一路口時，見古姓女子（31歲）騎機車搭載閨密林姓女子（32歲），後座的林女未戴安全帽，遂上前攔查。

古女停下機車後，先對警方抱歉，指「我們只有一頂安全帽」，被警方聞到滿嘴酒味，警方問「你有喝酒嗎？」古女連忙否認「沒有，沒有」；警方回「你講話都有酒味了」，警方對古施以酒測前，古才坦承「喝了一瓶啤酒」。

警方對古施以酒測，結果超出每公升0.84毫克，警方對古說「你喝很多喔，不只喝一罐啤酒」，古誆稱「肝不好才超標」。

由於古酒測超標，警方當場依公共危險罪將她上銬逮捕移送高雄地檢署偵辦；另林女則依道路交通管理處罰條例35條連坐罰掣單舉發，可處6000元至1萬5000元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄古姓女子和林姓女子前天凌晨共乘機車返家，後座林女沒戴安全帽被警攔查，警方聞到古女飄散濃厚酒味，結果古被測出酒測超標，林也挨罰。記者石秀華／翻攝
高雄古姓女子和林姓女子前天凌晨共乘機車返家，後座林女沒戴安全帽被警攔查，警方聞到古女飄散濃厚酒味，結果古被測出酒測超標，林也挨罰。記者石秀華／翻攝
高雄古姓女子和林姓女子前天凌晨共乘機車返家，後座林女沒戴安全帽被警攔查，警方對古女酒測，結果超標被逮捕送辦，林也挨罰。記者石秀華／翻攝
高雄古姓女子和林姓女子前天凌晨共乘機車返家，後座林女沒戴安全帽被警攔查，警方對古女酒測，結果超標被逮捕送辦，林也挨罰。記者石秀華／翻攝
高雄古姓女子和林姓女子前天凌晨共乘機車返家，後座林女沒戴安全帽被警攔查，警方聞到古女飄散濃厚酒味，結果古被測出酒測超標，林也挨罰。記者石秀華／翻攝
高雄古姓女子和林姓女子前天凌晨共乘機車返家，後座林女沒戴安全帽被警攔查，警方聞到古女飄散濃厚酒味，結果古被測出酒測超標，林也挨罰。記者石秀華／翻攝
高雄古姓女子和林姓女子前天凌晨共乘機車返家，後座林女沒戴安全帽被警攔查，警方聞到古女飄散濃厚酒味，結果古被測出酒測超標，林也挨罰。記者石秀華／翻攝
高雄古姓女子和林姓女子前天凌晨共乘機車返家，後座林女沒戴安全帽被警攔查，警方聞到古女飄散濃厚酒味，結果古被測出酒測超標，林也挨罰。記者石秀華／翻攝

安全帽 超標 酒測

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