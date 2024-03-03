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宜蘭縣議員莊淑如父親賄選案 二審仍判2年6月

中央社／ 台北3日電

宜蘭議員莊淑如的父親莊阿養涉為求女兒順利當選議員，民國111年10月間交付賄賂新台幣4000元給投票權人。莊男坦承行賄，一審判刑2年6月。二審日前駁回上訴。全案可上訴。

民事部分，宜蘭地檢署對國民黨籍宜蘭縣議員莊淑如提起當選無效之訴，一審宜蘭地方法院認定，莊阿養與女兒同住並投入選舉，若非獲女兒同意豈會擅自主張買票，去年6月底宣判莊淑如當選無效；莊淑如不服提起上訴，由二審台灣高等法院審理中。

一審法院判決指出，111年11月26日舉行九合一選舉，莊淑如為宜蘭縣議員候選人，莊阿養為求莊淑如順利當選，竟於111年10月初某日，交付賄賂4000元給陳姓友人，友人允諾投票給莊淑如；案經警方接獲情資後約談陳姓友人到案，全案曝光。

判決指出，莊阿養於偵查中自白犯行；辯護人主張，莊阿養只有1次行賄，也只行賄1人，交付賄款金額非鉅，並未對社會及選舉造成重大危害，且是臨時起意訪友慰問兼請託，非組織性、計畫性、有規模的買票惡行，請求依刑法59條情堪憫恕規定減刑以及宣告緩刑。

一審法院審酌，莊阿養敗壞選風，且於民國92年及95年，也有賄選判刑前科等，依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，判刑2年6月。褫奪公權4年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前認定一審判決並無違誤，駁回上訴，仍判莊阿養2年6月。全案可上訴。

九合一選舉 宜蘭 議員

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