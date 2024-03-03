八堵分駐所撞破社安網 游毓蘭批「只是口號沒落實」
2月29日新北市貢寮區簡男偷貨車後撞死巡路員，之後再衝撞八堵分駐所，導致員警1死1傷。警方查出簡男有吸毒、曾因出現幻覺就醫。前立委游毓蘭則說，社安網只是口號、沒有落實，政府應加強心理衛生的醫療資源，員警也應接受面對情緒問題病患的教育訓練，避免憾事持續發生。
2012年台南湯姆熊殺童案、2015年北市文化國小女童遭隨機行凶身亡，2016年小燈泡在內湖被當街殺害、2019年鐵路警察遇刺致死案、2021年屏東超商女店員被挖眼案，這些令人膽顫心驚的刑事案件，都與情緒狀態出現問題有關。甚至兇手也因疾病逃過一死。
游毓蘭說，她過去在視察衛福部的草屯療養院，由於是醫療體系因此按造醫療需求人員配置。但矯正署台中監獄培德醫院的醫療資源卻只有草屯療養院的一半，經反映後矯正數才與衛福部溝通後補足醫療資源。
原希望推動司法精神病房專門收治因相關疾病導致的犯下刑案、性侵等病患，但原址台中旁遭居民反對，後衛福部希望全台設置精神病房，不過目標2025年設置480床，目前僅有高雄凱旋醫院30床，但矯治體系內病患因案需治療的仍有200多人。更何況追蹤列管的社工人力也同樣不夠。
游毓蘭說，不僅心衛醫療資源不足，警方也無面對情緒困擾病患的危機處理團隊（CIT），CIT是1980年代由美國曼菲斯警局提出，現在擴大到全美大多數警局，每名員警須上80小時的CIT教育訓練課程，經統計實務上警員面對精神病患以減少70%的傷亡率。
而精神科醫師表示，如果家族有精神病史，子女會被遺傳機率30%、父母都有精神疾病，被遺傳機率達70%，而檢警查出檢警查出簡男家人也有精神疾病，卻未被有效追蹤列管。
面對蔡政府推動社會安全網，蔡英文總統去年11月曾指出政府將推動強化社會安全網第二期計畫投入超過400億元，整合政府和民間力量，加強精神衛生社區體系。游毓蘭批評蔡英文上台快8年，社安網只是口號沒有落實，台灣看心理醫師健保不給付，造成弱勢家庭精神疾病成無限輪迴，是一個心理不衛生的國家，因補足地方公衛體似的資源，避免憾事持續發生。
立法委員吳琪銘表示，因應社會上各類精神疾病防治與國人的安全保障，社會安全網是需要與時俱進的改革，但現行投入的社工人力與服務資源仍然無法全面滿足大眾需要，也正是行政機關積極檢討目標。
吳琪銘說，一般社工家庭訪視多半會遇到家屬抗拒或是基於其他隱晦理由拒絕家訪，造成無法即時掌握與防治精神疾病傷人事件，因此需要強化宣導與溝通，加強整合各機關服務，並請地方社政與警政單位協助針對有攻擊性精神疾病患問題做預防措施，降低傷人攻擊的風險。
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