八堵分駐所撞破社安網 游毓蘭批「只是口號沒落實」

2月29日新北市貢寮區簡男偷貨車後撞死巡路員，之後再衝撞八堵分駐所，導致員警1死1傷。警方查出簡男有吸毒、曾因出現幻覺就醫。前立委游毓蘭則說，社安網只是口號、沒有落實，政府應加強心理衛生的醫療資源，員警也應接受面對情緒問題病患的教育訓練，避免憾事持續發生。

2012年台南湯姆熊殺童案、2015年北市文化國小女童遭隨機行凶身亡，2016年小燈泡在內湖被當街殺害、2019年鐵路警察遇刺致死案、2021年屏東超商女店員被挖眼案，這些令人膽顫心驚的刑事案件，都與情緒狀態出現問題有關。甚至兇手也因疾病逃過一死。

游毓蘭說，她過去在視察衛福部的草屯療養院，由於是醫療體系因此按造醫療需求人員配置。但矯正署台中監獄培德醫院的醫療資源卻只有草屯療養院的一半，經反映後矯正數才與衛福部溝通後補足醫療資源。

原希望推動司法精神病房專門收治因相關疾病導致的犯下刑案、性侵等病患，但原址台中旁遭居民反對，後衛福部希望全台設置精神病房，不過目標2025年設置480床，目前僅有高雄凱旋醫院30床，但矯治體系內病患因案需治療的仍有200多人。更何況追蹤列管的社工人力也同樣不夠。

游毓蘭說，不僅心衛醫療資源不足，警方也無面對情緒困擾病患的危機處理團隊（CIT），CIT是1980年代由美國曼菲斯警局提出，現在擴大到全美大多數警局，每名員警須上80小時的CIT教育訓練課程，經統計實務上警員面對精神病患以減少70%的傷亡率。

而精神科醫師表示，如果家族有精神病史，子女會被遺傳機率30%、父母都有精神疾病，被遺傳機率達70%，而檢警查出檢警查出簡男家人也有精神疾病，卻未被有效追蹤列管。

面對蔡政府推動社會安全網，蔡英文總統去年11月曾指出政府將推動強化社會安全網第二期計畫投入超過400億元，整合政府和民間力量，加強精神衛生社區體系。游毓蘭批評蔡英文上台快8年，社安網只是口號沒有落實，台灣看心理醫師健保不給付，造成弱勢家庭精神疾病成無限輪迴，是一個心理不衛生的國家，因補足地方公衛體似的資源，避免憾事持續發生。

立法委員吳琪銘表示，因應社會上各類精神疾病防治與國人的安全保障，社會安全網是需要與時俱進的改革，但現行投入的社工人力與服務資源仍然無法全面滿足大眾需要，也正是行政機關積極檢討目標。