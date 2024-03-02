怕被通緝回籠...毒蟲丟包女刺青師不送醫致死 被判1年6月

彰化縣李姓男子為林姓女刺青師注射海洛因，林女當場昏迷，李男擔心犯案遭通緝，聯絡林姓男子把林女抬上轎車，連人帶車到醫院附近路口停放，兩天後路人打開車門發現林女明顯死亡，嚇得報警。彰化地方法院判決李男幫助施用第一級毒品，處有期徒刑6月，得易科罰金，又犯過失致人於死罪，處有期徒刑1年6月。可上訴。

判決書指出，李嫌長期施用海洛因，得預見海洛因毒性強，極易因施用劑量過高造成急性中毒甚或死亡，但他去年3月搭乘林姓女刺青師的車子到一處汽車旅館，林女在摩鐵房間為他刺青前要求注射海洛因，李嫌稀釋海洛因，以針筒注射至林女體內，未料身體無法承受，林女旋即昏迷。

李嫌怕未遵期報到執行假釋殘刑，恐因此遭通緝，通知不知情的林男到摩鐵，謊稱要送林女就醫，兩人把林女抬上車子後座，李嫌駕車獨自載走林女，卻把車停放在鹿港基督教醫院附近路口，逕自離去，兩天後熱心路人發現車門未鎖，後座有人，即打開車門想查問，發現林女死亡，嚇得趕快報警。

法官審酌，李嫌始終未將林女送醫，致未及爭取醫療時機造成被害人死亡，令被害人家屬受難以彌補的傷痛，所為實屬不該，惟念及他在法院審理中願意認罪，尚有悔意，但迄今未與被害人家屬達成和解或賠償損失的犯後態度，兼衡智識程度及收入、家庭，判處李男幫助施用第一級毒品，處有期徒刑6月，得易科罰金，又犯過失致人於死罪，處有期徒刑1年6月。

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