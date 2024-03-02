拒檢加速大迴轉！警遭拖行3公尺四肢全傷 騎士下場曝

林姓男子2022年底騎乘機車行經台北市大同區民權西路、重慶北路口，因違規越線遭警攔查，拒檢加速逃逸並拖行江姓警員3公尺，案經起訴，傷害罪部分警民和解，法院近日審結依妨害公務罪判林男徒刑3月、得易科罰金。

檢警調查，39歲林男2022年11月29日凌晨0時許騎乘機車載送朋友行經大同區民權西路、重慶北路口，停等紅燈時違規超越停止線，轄區民生西路派出所江姓警員剛好在路口執勤，見撞上前攔查，未料林男不理會員警攔檢，加速逃逸。

江員見林男加速，伸手拉扯林男，林男持續加速行駛，導致江員遭拖行3公尺，四肢因此受擦挫傷。

江員事後立刻向上通報，警方發現林男犯後在台北市四處繞行、躲避查緝，最後到中山區林森北路投宿友人住家，經派員埋伏，當天中午林男變裝外出時，立刻上前逮人送辦。

士林地檢調查江員職務報告、驗傷診斷證明書、案發現場監視器畫面等，認林男涉犯妨害公務「對執行職務公務員施強暴罪」及傷害罪，1行為觸犯2罪名，應從重論處，偵結向法院聲請簡易判決。