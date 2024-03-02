等女友不耐煩竟駕車碾壓致重傷 超狠男友這原因獲輕判

高雄劉姓男子常因葉姓同居女友愛遲到吵架，去年8月兩人約會時，葉女再度遲到，劉男竟倒車撞倒女友後，又開車朝她輾過，以致葉女重傷送醫，所幸經搶救即時挽回一命，法院依殺人未遂罪判劉男6年徒刑。

判決中，案發當天凌晨4時許，葉女原本請劉男在高雄車站附近的麥當勞搭載她，但劉男到了附近，不見葉女蹤影，人也不接電話，好不容易等到葉女上車，雙方在車上就先大吵一架。

劉男停等紅燈時，不滿葉女直接開車門下車，竟加速倒車撞倒對方，並加足馬力從她身上輾過，造成葉女左胸多處肋骨骨折合併血氣胸、頭部外傷併顏面撕裂傷、左眼眶骨骨折、第一胸椎橫突骨折等重傷，劉男報案送醫搶救保住性命。

事後劉男自首，辯稱自己並非要撞死女友，而是油門故障暴衝所致，不過，檢警根據路口監視器和車上行車紀錄器發現，劉男在倒車撞倒葉女前，曾特意調整車行方向，且撞倒葉女第一時間並未停車，而是繼續朝她身上輾壓。

經查，劉男過去就有多次家暴葉女紀錄，甚至案發前1月，兩人口角衝突時，劉男還恐嚇葉女「我要讓妳生不如死！」並揚言要把家中葉女裸露更衣畫面PO上網，恫稱「我這都有妳的裸照，我再放到網路讓人家看」。

不過，葉女對檢方說，劉男平時就行為瘋顛，兩人經常為她是否「準時」問題爭吵，當天，她一上車時劉男就拿電擊棒嚇她，但並非真有電人行為，因此，檢方認為，無法認定劉男故意欲將葉女致死。

高雄地院審酌，劉男犯行傷害匪淺，但念他自首坦白已有悔意，劉、葉二人正進行和解洽談，且檢方未主張累犯加重其刑，依殺人未遂罪判他徒刑6年，可上訴。

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