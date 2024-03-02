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涉洩情資收陸資參選 馬治薇被訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

以無黨籍身分參選立委的民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇（右），涉嫌收受陸資逾百萬，提供我國政治輿情及相關單位資料，桃園地檢署昨天偵結，將馬女依違反國家安全法、反滲透法及個人資料保護法等罪起訴，建請法院量處徒刑3年8月，併科罰金200萬元。圖／擷自馬治薇（小馬）臉書粉絲專頁
以無黨籍身分參選立委的民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇（右），涉嫌收受陸資逾百萬，提供我國政治輿情及相關單位資料，桃園地檢署昨天偵結，將馬女依違反國家安全法、反滲透法及個人資料保護法等罪起訴，建請法院量處徒刑3年8月，併科罰金200萬元。圖／擷自馬治薇（小馬）臉書粉絲專頁
無黨籍桃園市立委候選人、曾任民眾黨桃園市黨部發言人馬治薇被控多次赴陸接受中共指示，回台登記參選立委，分別以美金、泰達幣等多種管道，收受新台幣106萬元作為選舉經費，並提供我國政府機關資料作為回饋；桃園地檢署昨依違反國安法等罪起訴馬女，建請法院量處3年8月徒刑，併科罰金200萬元。

馬治薇在押，昨天起訴後移審桃園地院，法官認定馬女有逃亡串滅證之虞，裁定續押禁見3個月。

起訴指出，曾任警政時報記者的馬治薇去年4月前往大陸，透過侯姓男子認識對台工作單位的「冰姐」、「阿浩」，雙方商議由馬女提供我政府組織人員資料及政治輿情，以換取陸方資助。

馬治薇返國後，透過警政時報公關組林姓副組長，向立法院議事處佯稱，警政時報需要行政機關聯絡名單，取得包含總統府、監察、考試、行政等院、國安會、調查局、國安局等單位的「中華民國111年9月中央各機關國會聯絡名冊」。

馬治薇去年4月將內頁載明「限公務使用，嚴禁轉載」的中央各機關國會聯絡人機關名稱、姓名、職稱、公務電話、行動電話號碼、電子郵件信箱等資料，掃描成電子檔，以通訊軟體傳給「冰姐」，取得中共某基金會信任。

起訴指出，馬治薇多次應對方要求前往大陸地區，機票、食宿免費由基金會支應，馬女則陸續提供我國政治輿情等情報，4月24日在廣東省收受對方1萬美金資助，作為繳納台灣民眾黨登記參選立委保證金費用。

去年5月間，馬治薇又前往廈門收受中共5000美金，作為支付廣告廠商大圖輸出、舞台等競選活動支出；馬女另向中共提及競選經費不足，且無法經常前往大陸，「冰姐」因此改以虛擬貨幣資助，先後發送1萬9322顆泰達幣，支付競選總部房租及開幕活動使用。

中共 台灣民眾黨 國安局 國安會 國安法 桃園 競選總部 虛擬貨幣 馬治薇

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