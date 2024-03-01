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王浩宇指時代力量黨工涉毒遭判賠 最高法院二度發回

中央社／ 台北1日電

前桃園市議員王浩宇107年間指時代力量黨工涉毒，遭時任黨工林效先起訴求償並要求道歉。高院更一審判王浩宇賠25萬元及刊登回復名譽啟事，最高法院日前二度廢棄判決，發回更審。

最高法院判決指出，若強制命王浩宇把法院代擬內容公開於眾，恐有干預他自主決定的言論自由，針對是否有其它回復名譽的方法，更一審有未詳查細究的違誤，因此廢棄更一審判決，發回高院更審。

全案緣於，王浩宇於民國107年4月間，透過個人臉書、記者會等方式，指稱時代力量台北市黨部的黨工，在租屋處遭警方查獲持有大量二級毒品「毒郵票」，甚至張貼林效先照片。

林效先提起民事訴訟主張，他獲刑事不起訴處分確定，但王浩宇的不實言論造成輿論認定他涉及毒品案，導致他社會評價受損及精神上莫大痛苦，請求精神慰撫金新台幣200萬元、停職期間薪資損失43萬500元，及登報道歉啟事。

一審桃園地方法院判王浩宇應賠林效先25萬元及登報道歉，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍認定王浩宇未合理查證，加碼判須賠償40萬元及登報道歉；王浩宇不服二審判決提起上訴，最高法院廢棄原判決，發回更審。

高院更一審認為，林效先熱衷參與政治活動，又主持網路政論節目，並為時代力量黨發起人，王浩宇不能證明已盡合理查證的義務，且言論已貶損社會對林效先的評價，導致名譽受損，判決王浩宇須賠償25萬元。

此外，更一審也判王浩宇須刊登啟事，分別在個人臉書及公開登報，使社會大眾明確知悉，法院已認定王有不法侵害林的名譽的行為及實際判決內容，以回復林的名譽。案經上訴，最高法院認為更一審判決調查未盡，日前二度廢棄原判決，發回更審。

前桃園市議員王浩宇。聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影
前桃園市議員王浩宇。聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影

時代力量 最高法院 王浩宇

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