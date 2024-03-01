瑞軒科技內線交易案 負責人吳春發父子獲利逾千萬遭起訴

顯示器代工廠瑞軒科技轉投資品牌VIZIO於2021年3月赴美掛牌上市，檢調查出負責人吳春發和家族成員卻在利多消息公告前，先買進上千張股票，涉嫌內線交易。台北地檢署查出，吳春發、長子吳旭軒及會計主管及友人等6人，擬制性交易獲利共1133萬9330元，今依涉犯證券交易法起訴6人。

檢方指出，吳春發次子吳旭祐與妻子林守貞，擬制性交易獲利共987萬3275元，兩人偵查時辯稱不知道當時已發布重大消息，罪嫌不足，處分不起訴。

事件源於，VIZIO在2021年3月25日在美國紐約證券交易所掛牌，瑞軒科技在同年3月15日下午發布重訊，指2020年全年合併營業收為167.5億元，稅後純益5.69億元，年增33倍。

檢方清查，吳春發與吳旭軒、吳旭祐等家族成員在禁止交易期間，先用人頭低價購入股票，數量超過1000張，違反內線交易規定，獲利待估算。

瑞軒科技被控提交財報時，未評價VIZIO赴美上市潛在的龐大商機，直到內部會計稽查後，才重新補正財報，公告獲利盈餘（EPS）相當可觀。

檢方認為，吳春發家族明知VIZIO上市後可實現利益驚人，卻巧妙的隱匿利多訊息，刻意低估公司龐大資產，趁重訊公告前進場買股，違反證交法財報不實罪，財務協理周惠珍等人是內線交易幫助犯。

檢方2021年12月間，約談吳春發、妻子林守貞、長子及瑞軒總經理吳旭軒、次子吳旭祐等十人到案，複訊聲押禁見吳家4人。台北地方法院裁定，吳春發600萬元交保、林守貞150萬元交保、吳旭軒450萬元交保、吳旭祐800萬元交保。

瑞軒科技股份有限公司負責人吳春發不法獲利801萬，自股票上市以來（2001年9月17日）擔任董事長至2023年11月間。另於2021年間，擔任瑞軒法人股東「錦春投資股份有限公司」、「錦恆投資有限公司」登記負責人。

檢方查出，吳春發、吳旭軒、會計處資深協理張瑜真、董事長秘書兼稽核主管龔至貞、龔母張喆以及龔女友人莊雅晴等6人，擬制性交易獲利共1133萬9330元。6人在偵查中均坦承犯行，除了張喆陳明願繳回犯罪所得之外，其餘5人均已繳回犯罪所得。