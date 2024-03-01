批蘇嘉全赴印尼「拿國家資源做生意」 葉慶元確定一毛都不用賠！

總統府前秘書長蘇嘉全遭爆和姪子、前立委蘇震清透過國營事業拜訪印尼謀取私利，他不滿律師葉慶元和名嘴陳鳳馨在政論節目批評「拿國家資源做私人生意」，提告求償200萬元，一審判葉應賠償20萬元，二審逆轉改判葉也不用賠償，最高法院駁回上訴，全案確定。

蘇嘉全提告主張，他2016年到印尼參加海外後援會感恩餐會，只在首都待一晚，沒有和印尼官方人員見面。國民黨指控後，他隨即在臉書發文澄清，但葉慶元、陳鳳馨仍在政論節目顛倒是非，侵害他的名譽權，名嘴在媒體上發表不實言論，影響極大。

葉慶元反駁，蘇嘉全堅稱2017年沒有去印尼，但未否認前一年有去，駐印尼代表處公文僅誤載年分，且電文內容確實提及蘇嘉全、蘇震清二人，蘇嘉全雖宣稱電文與自己無關、電文中「中間人」是指人力仲介業者高壽濤，卻無法合理解釋為何電文中點名他和蘇震清。

葉說，蘇嘉全是公眾人物，行為應可受公評，且蘇只要開記者會即可澄清，卻多次提告打壓負面評論，且不斷要求提供消息來源，意圖秋後算帳懲處檢舉人，批蘇「可恥」。

陳鳳馨駁稱相關電報內容指涉高階官員和立委私自偕國營事業出訪，涉及重大公共利益，屬於可受公評事項，且她也向多位外交官查證，並查證國營事業出訪報告紀錄等。

一審認為，駐印尼代表處電報沒有提及蘇嘉全等人至印尼洽談、從事「個人私人生意」，與葉慶元陳述內容大相徑庭，足以貶損蘇嘉全的社會評價，判葉慶元應賠償20萬元；另判陳鳳馨免賠。