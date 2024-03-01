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台南法拍會3月5日登場 MINI COOPERS 5折起

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署3月5日上午10點起在2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，包括2009年份MINI COOPERS、2005年份LEXUS RX330、光陽機車及二手電腦、手飾等歡迎民眾競標。其中，MINI COOPERS為第2次拍賣，定有底價，應買人只要出價達底價的50%，就有機會拍得。

台南分署指出，自上午9點30分起開始登記，10點起正式競價拍賣。而較吸睛的物件是2009年份MINI COOPERS，1598CC，該車輛滯欠燃料費4800元、罰鍰1萬9500元，合計2萬4300元，本次為第二次拍賣，定有底價，應買人只要出價達底價的50%，就有機會拍得。

另提醒應買人，該部車輛因違反道交條例規定，應吊扣牌照6個月。吊扣處分執行與否，須視該車所有權移轉時點而定。如裁決處分確定前所有權移轉者，免執行之。如裁決處分確定後始所有權移轉者，則應執行。

台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請民眾於應買前詳細了解拍賣公告上記載，並請記得攜帶國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，才能參與競價拍賣。

台南分署本次動產拍賣會，包括2009年份MINI COOPERS、2005年份LEXUS RX330、光陽機車及二手電腦、手飾等歡迎民眾競標。圖／台南分署提供
台南分署本次動產拍賣會，包括2009年份MINI COOPERS、2005年份LEXUS RX330、光陽機車及二手電腦、手飾等歡迎民眾競標。圖／台南分署提供
台南分署指出，2009年份MINI COOPERS，1598CC，該車輛滯欠燃料費、罰鍰合計2萬4300元，本次為第2次拍賣，定有底價。圖／台南分署提供
台南分署指出，2009年份MINI COOPERS，1598CC，該車輛滯欠燃料費、罰鍰合計2萬4300元，本次為第2次拍賣，定有底價。圖／台南分署提供

台南 拍賣會 身分證

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