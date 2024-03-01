台南法拍會3月5日登場 MINI COOPERS 5折起

行政執行署台南分署3月5日上午10點起在2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，包括2009年份MINI COOPERS、2005年份LEXUS RX330、光陽機車及二手電腦、手飾等歡迎民眾競標。其中，MINI COOPERS為第2次拍賣，定有底價，應買人只要出價達底價的50%，就有機會拍得。

台南分署指出，自上午9點30分起開始登記，10點起正式競價拍賣。而較吸睛的物件是2009年份MINI COOPERS，1598CC，該車輛滯欠燃料費4800元、罰鍰1萬9500元，合計2萬4300元，本次為第二次拍賣，定有底價，應買人只要出價達底價的50%，就有機會拍得。

另提醒應買人，該部車輛因違反道交條例規定，應吊扣牌照6個月。吊扣處分執行與否，須視該車所有權移轉時點而定。如裁決處分確定前所有權移轉者，免執行之。如裁決處分確定後始所有權移轉者，則應執行。