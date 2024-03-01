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造假「藤枝遊樂區」清潔簽到簿 她替廠商貪汙百萬還竊占公物
自屏東林管處2022年甫退休的技術士謝姓女子，經廉政署查出，2018年至2021年間，她利用監工職權之便，每月偽簽藤枝國家森林遊樂區「清潔簽到簿」，替兩家得標廠商詐領近199萬元，還將2台公家除濕機占為己有；經橋頭地檢署依貪污罪起訴，上周四法院判謝女應執行刑2年、緩刑5年。
判決指出，謝女利用被派至藤枝國家森林遊樂區「環境清潔維護及綠美化工作勞務採購案」擔任監工期間，先後向兩家清潔公司郭姓（已歿）、黃姓業者謀議，偽簽「環境綠美化工作人員簽到簿」部分清潔工簽名，製作不實驗收紀錄。
依採購案契約，得標廠商於履約期間內，郭男公司每天須固定派工4人清潔打掃園區，而黃男公司則是每天需派工5至10人，但謝女明知郭、黃兩公司都出現缺工情況，無法完成驗收程序，竟與郭、黃謀議偽造簽到簿通過簽核，且在黃不知情下，謝私下多詐得2萬6000元供己花用。
檢調還查出，謝女胞姊於2018年至2021年期間，先後被這兩家清潔業者雇用，擔任藤枝清潔維護案清潔工人兼領班。
不僅如此，2019年間，謝女還指示清潔員搬走2台屏管處採購的除濕機，侵占公家財物在租屋處私用；案經屏東縣調查站人員接獲檢舉，向上呈報至橋檢指揮搜索後，謝女坦承不諱，2022年橋檢依貪污罪向橋頭地方法院提起公訴。
經查，2018年至2020年間，屏東林管處因不實簽到簿紀錄撥付錯誤款項，郭男公司因此詐領清潔員薪資達164萬3768元；而2021年，清潔勞務採購案改由黃男公司得標，謝女替黃男公司詐領款項達34萬3600元。
合議庭審酌，謝女雖觸犯貪污等數罪，但偵查中自白犯行，並繳交犯罪所得，可予以減刑，兼衡謝女並無前科，及任職歷年的考績、記功嘉獎等情形，判處她應執行刑2年，褫奪公權3年，緩刑5年，並應向公庫支付15萬元，以啟自新。
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