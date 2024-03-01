拆台風波扶輪社當面道歉 幻術師大仙再籲停止肉搜霸凌

聯合報／ 記者楊德宜黑中亮／台北即時報導

國內魔術師「幻術師大仙」被草屯新世代扶輪社2名社友拆台風波延燒，他盼讓紛爭過去，呼籲網友放下、勿肉搜2人。他今天凌晨再在臉書發文，感謝社會大眾和媒體關注，但對於造成這麼大的風波致歉；昨晚該扶輪社的社長帶社友北上向他道歉，彼此釋出善意相互理解，再次呼籲網友停止肉搜。

「幻術師大仙」日前受草屯新世代扶輪社邀請到南投演出，卻遭當眾拆台，事件炎上，該扶輪社社長洪昭銘公開道歉，涉事2社友退社，相關幹部辭職負責。

「幻術師大仙」表示，昨晚草屯新世代扶輪社的社長帶著社友們北上道歉，聊了很久，雙方也釋出善意相互理解，社長及社員們已經完全理解身為表演工作者多麼看重每場演出，也理解他對於演出被破壞多麼痛心。

他代為澄清，草屯新世代扶輪社並非關粉絲頁，可能是被網友大量檢舉，造成粉絲團停權，他願用人格擔保。

「幻術師大仙」表示，這次事件，很多人為他抱不平、安慰，他都很感激。但同時他也想呼籲大家冷靜，停止肉搜。雖說大家都是成年人，該為自己的行為負責。但換個角度，「若在人前翻我道具是霸凌了我，那在網路上肉搜公告姓名，豈不是在幾萬人前霸凌他們？」

他說，魔術應是帶給大家希望與美好，而非製造對立與仇恨。己所不欲，勿施於人。「我早就放下了」，也決定讓它過去了，這次事件，讓很多人發聲正視尊重表演者，這就是最大收穫，希望未來大眾對每個表演者，都能給到欣賞和尊重。

「幻術師大仙」表示，未來他也會繼續充實與精進自己的魔術，帶來更多新的作品給大家。

「幻術師大仙」（右）表示，感謝社會大眾和媒體關注，但對於造成這麼大的風波致歉；昨晚草屯新世代扶輪社的社長帶著社友北上道歉，雙方釋出善意相互理解。圖取自「幻術師大仙-Daxien the illusionist」臉書粉專
「幻術師大仙」（右）表示，感謝社會大眾和媒體關注，但對於造成這麼大的風波致歉；昨晚草屯新世代扶輪社的社長帶著社友北上道歉，雙方釋出善意相互理解。圖取自「幻術師大仙-Daxien the illusionist」臉書粉專

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