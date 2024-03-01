高雄直播「遭蛋襲」造假遭判重罰 星國網紅已離境

新加坡女直播主kiaraakitty直播被蛋襲遭踢爆造假，24日晚直播啜泣道歉。圖／取材自kiaraakitty直播畫面 台灣網紅「晚安小雞」在柬埔寨拍攝造假綁架影片，被柬國以傷害國家形象等理由，判刑2年；新加坡籍網紅「Kiarakitty」鄭咏儀在高雄直播遭蛋襲，警方查出是鄭女與薛姓助理自導自演，宛如「女版晚安小雞」，警方依社維法移送裁罰，法院昨判決重罰鄭、薛各3萬、2萬元。不過兩人26日已離境，罰鍰恐難執行。

鄭咏儀本月9日在高雄市前鎮區三多三路街頭直播，突然遭一名婦人無預警砸雞蛋，痛斥鄭女「勾引我老公」，鄭女蹲在人行道直呼「不知那個人為什麼要對我丟雞蛋」。畫面隨直播放送，重挫高雄治安形象。

法官認為，鄭咏儀與薛男造假蛋襲影片，還謊稱已報警，已使觀賞者誤信為真。

依社維法規定，鄭咏儀自裁處確定日起10天內要繳清罰鍰，可分期3個月，若未繳款將移送行政執行，清查她在台有無財產可執行，時效最長10年；若警方未於時效內移送執行，則免予移送，也就不必繳罰款。

由於鄭咏儀及薛姓助理已離境，罰鍰恐難執行；外界質疑為何無法限制鄭女出境，法界人士指出，鄭女僅被依社維法移送，該法並無限制出境、出海等處分，才讓鄭女自由進出國門，若要採刑事訴訟法限制出境，須有明確涉入其他犯罪事實，否則也拿她沒轍。