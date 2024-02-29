星籍網紅直播造假罰3萬卻跑了 外界轟不如柬埔寨法界這麼解釋

新加坡籍網紅「Kiarakitty」鄭咏儀，在高雄自導自演遭蛋襲，警方依社維法移送裁法，高雄地院今判決重罰鄭女及薛姓助理各2萬元，不過兩人已於26日離境，罰鍰恐難執行；外界質疑為何無法限制鄭出境，法界認為，警方僅依社維法移送，該法並無限制出境等強制處分，缺少法律授權，便無法給予鄭女限制。

本月9日，鄭女在高雄市前鎮區三多三路街頭直播時，突然遭一名婦人無預警砸雞蛋，痛斥鄭「勾引我老公」，鄭當時滿臉驚恐，蹲在人行道直呼，「不知那個人為什麼要對她丟雞蛋」。

畫面隨著直播放送出去，此事經網路傳送和媒體報導後，引發警方和市府關注，重挫高雄治安形象。高雄警方深入追查，全案竟是鄭女自導自演，女怪客是她的薛姓助理裝扮，猶如「晚安小雞」翻版。

高雄地院簡易庭審理後，認為鄭女故意造假，傷害高雄治安形象，處最重3萬元罰鍰，不過鄭已離境，若她不願繳款，恐拿她沒轍。

網紅「晚安小雞」在柬埔寨造假遭人綁架，直接遭柬國判刑2年，外界拿晚安小雞與鄭女對比，質疑為何重傷台灣形象，卻讓她自由離開國門，即便重罰，對她也不痛不癢。

對此，法界解釋，限制出境出海等處分，僅刑事訴訟法、海洋汙染防治法等特別法有規定，如先前天使輪在高雄港外海沉沒，在啟動偵查前，主管機關就依海汙法限制重要船員離境，此為海汙法授權的規定。

法界說，鄭女僅被依社維法依送，該法並無限制出境、出海等處分，缺少法律授權，便無法給予鄭女限制，若要採刑事訴訟法給予限制，則要有明確涉入其他犯罪事實，否則無從依刑訴法做出處分。

法界指出，鄭女直播中造假蛋襲，雖可能構成「未指定犯人誣告罪」，但卡在她並未報警，是警方主動偵辦才揪出她造假事實，難以用誣告罪論處。