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台電嘉義區處4稽查員「收賄包庇魚塭業竊電」判刑 台電：調職管控防弊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

台電嘉義區營業處電費組稽查課2名王姓、蔡姓及戴姓等4名用電稽查技術員，自2012年至2016年包庇蔡姓等6名養殖業者魚塭用電，每年秋節、農曆過年，收受漁貨、水果等物，作為不被台電稽查電表對價，致台電少收百萬元電費，嘉義地院今天將4名員工分別依背信罪判刑3至7月不等徒刑，諭知緩刑2年得易科罰金。全案可上訴。

台電嘉義區營業處說，已將4名涉案員工調整職務，判刑定讞依人事規定處置，為防止類似弊案，政風人員加強查察管控，落實久任稽查人員輪調。

判決指出，2名王姓、蔡姓稽查員包庇蔡姓等5名養殖業（緩起訴處分，另名張姓養殖業死亡）竊電，避開稽查魚塭用電。蔡姓養殖業從2012年1月起至2016年10月31日，每年秋節、農曆過年，黃姓等4名養殖業2014年農曆過年，提供漁貨、水果等物交給王姓員工，再分配轉交蔡姓及另名王姓員工，作為不被稽查電表對價。2014年底、2015年初，王姓員工請戴姓員工告知黃姓等養殖業改付現金，並以紙條記載各養殖業應繳交金額。

王姓員工將此作為稽查課公基金，除買水果、電熱水瓶給蔡姓、王姓等稽查員，並作為稽查課聚餐、2016年花蓮旅遊經費。王姓員工安排稽查路線刻意迴避養殖業，違背職務，致台電少收百餘萬電費。

法官根據4被告供述自白、證人養殖業證述、錄音譯文檔案光碟、養殖業繳交電費明細、台電處理涉弊人員注意事項等證物，事證明確，認定犯行，被告4人犯背信罪，審酌其應對台電克盡職守，卻違背任務，僅因基於與養殖業情誼，貪圖私利，包庇養殖業，致台電短收百萬元電費，被告4與台電調解成立，依調解筆錄賠償台電公司損害。

考量被告4人一時思慮欠周罹刑章，王姓被告退休，蔡姓被告及另名王姓、戴姓被告非擔任稽查人員，遭台電懲處，應知警惕無再犯之虞，以暫不執行為適當，均併諭知緩刑2年。

台電嘉義區處4稽查員收賄包庇魚塭業竊電，嘉義地方法院判刑。記者魯永明／攝影
台電嘉義區處4稽查員收賄包庇魚塭業竊電，嘉義地方法院判刑。記者魯永明／攝影

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