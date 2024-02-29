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拿百萬「樹化玉」追求女董遭打槍 高雄男狂盯哨被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

朱姓男子追求女董不成，跑到女方公司盯哨，最後法院依跟騷法判他二月徒刑。示意圖。本報資料照片
朱姓男子追求女董不成，跑到女方公司盯哨，最後法院依跟騷法判他二月徒刑。示意圖。本報資料照片
高雄朱姓男子在交友軟體認識玉石公司的女負責人，朱男為了追求女董，得知女方在賣玉石後，將珍藏的樹化玉放到女董公司寄賣，事後因追求不到女董，跑到女方公司「盯哨」，女董不堪騷擾提告，朱男被依違反跟騷法判刑2月，得易科罰金。

判決指出，朱男結識女董後，展開熱烈追求，還將珍藏的樹化玉交給女董的玉石公司寄賣，朱男見時機許可，向女董告白，但女董認為兩人不適合，拒絕朱男的好意。

事後朱男傳訊給女董「告白後我承認我走心了」、「我真的很喜歡和你在一起的感覺，最近的過錯我一定好好反省，希望不要失去這個得來不易的緣分」，但女方不為所動，認為兩人當普通朋友就好。

告白遭拒後，朱男不死心，藉機前往女董公司「盯哨」，還在公司附近掌握女董上、下班時間，女董認為朱男是在騷擾她，報警對朱提告，檢方認為證據不足處分不起訴。

女董不甘心，委請律師提起自訴，高雄地院審理時，朱男辯稱他不是騷擾女董，雙方是有寄賣糾紛，他為了樹化玉買賣，才對到女董公司堵人。

但法官檢視朱男與女董對話紀錄，發現朱男曾以「阿姨」、「中年婦女」稱呼女董，顯為針對女方年齡、性別而為情緒發洩，對話內容並非討論如何處理交易糾紛。

法官認為，朱男曾至女董公司網頁留言名論，但內容都在指女董謊報年齡，以網路交友方式推銷商品，並非單純處理雙方的交易糾紛，應是追求女董未果衍生的舉動。

法官綜合事證，不採信朱男說詞，認定朱男行為已明顯讓女董感受不安或恐懼，依違反跟騷法判刑2月，得易科罰金，可上訴。

告白 提告

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