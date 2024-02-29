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替朋友私自載運垃圾省2000元 宜蘭蘇澳前清潔隊員慘了
宜蘭詹姓男子曾為蘇澳鎮公所清潔隊員，前年夏天私自幫友人載運事業廢棄物，粗估重量約555公斤，混入民眾生活垃圾中，載往焚化廠焚化，替2名友人省下約2026元，日前檢方依違反貪汙治罪條例起訴。詹男表示受朋友所託，事前不知觸法，為省2000元就要面臨牢獄之災，相當懊悔。
起訴書指出，詹男與洪姓男子、李姓男子是朋友，為了幫助2人免去事業廢棄物清運、焚燒費用，2022年6月28日、7月1日、7月4日、7月5日上午，利用非值勤的時間，偷偷把他管理的公務用垃圾車開到龍德工業區內某違章工廠，載運洪、李生產的事業廢棄物。
詹男替朋友私載事業廢棄物的前一天，還會刻意不將收運的民眾一般生活垃圾載到焚化廠，等隔日把民眾生活垃圾、朋友的事業廢棄物混在一起，統一載到利澤焚化廠，規避焚化費用。
詹男開垃圾車到工業區被民眾目擊，通報鎮公所，清潔隊調閱垃圾車GPS發覺有異；詹男見事發，2022年7月16日到宜蘭地檢署自首，承認全部犯罪事實，與李姓友人、證人證述相符。清潔隊估算詹男非法載運的事業廢棄物約555公斤，根據縣內事業廢棄物收運及焚化處理費換算，不法圖利約2026元。
檢方日前偵結，依違反貪汙治罪條例第6條第1項第4款違背法令圖私人不法利益起訴詹男；由於詹男尚未被偵查機關知悉就自首，且所獲不法利益在5萬元以下，檢察官建請法官從輕量刑。詹男所犯法條最輕本刑為5年以上，恐仍遭牢獄之災，並被褫奪公權。
詹男由於本案，去年2月遭鎮公所開除。據了解，詹男本已在清潔隊工作5、6年，並無不良紀錄，他表示是受朋友請託才幫忙，事前並不知道行為觸法，一時失慮不但丟掉工作，還可能坐牢，非常懊悔，同事也頗為惋惜。
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