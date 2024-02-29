揪團赴陸受招待 統促黨屏東2幹部被起訴

統一促進黨屏東分會張姓會長及黃姓總幹事，去年9月、10月間受大陸國台辦所屬地區台辦官員所託，招募民眾前往大陸海南及山西省接受落地招待，2人返台後公開發表支持特定總統、立委候選人及特定政黨言論，屏東地檢署今天依違反總統副總統選舉罷免法、選罷法、反滲透法等罪嫌起訴，在押2人移審屏東地院。

統一促進黨屏東分會張姓會長及黃姓總幹事涉嫌受中共國台辦官員所託，揪團到山西、海南旅遊接受落地招待，鼓吹「兩岸一家親」等言論，屏東地檢署指揮警調人員組成專案小組，發動搜索並約談張、黃及受招待赴陸團員20餘人到案，檢察官今年1月5日偵訊後，認張、黃2人涉犯反滲透法等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方起訴指出，2人分別於112年9月、10月間，受中國國台辦所屬地區台辦官員所託，招募屏東地區民眾前往大陸海南省及山西省接受落地招待，團員自付台灣境內交通費用及保險、代辦費等，落地至大陸後，即由大陸地區台聯會長、副會長等官員、共產黨中央委員會統一戰線工作部官員接待，食、宿、交通、旅遊參訪等行程費用均由大陸政府資助。