快訊

LINE免費貼圖4款來了！「找我嗎」、「隨便啊」愛裝傻必下載 也有求愛語句

鍾明軒大陸行吐真心話「很喜歡這個地方」 陸網友：很認同

台鐵貨車注音符號藏奧秘 載到「這個貴客」還得打折

總裁曾任政院顧問、小英之友會 力暘能源案情備受關注

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

力暘能源被控非法取得台南「七股五天296MW太陽能光電場」用地，去年5月底遭檢調大規模搜索，力暘能源總裁古盛煇訊後遭依400萬元交保。因古曾是前行政院顧問，又是新竹小英之友會的副秘書長，力晹能源案後續發展，備受外界關注。

去年間檢調大規模搜索後，力暘能源也在臉書回應表示，希望檢調盡快查明案情，在風波後，公司將更謹慎審視工作程序，力暘會持續秉持一貫嚴謹的工作原則以及自我要求，回應社會期待。

然而，正當檢調偵辦力暘案的同時，國民黨立委王鴻薇、時代力量前立委陳椒華等人多次在立院召開記者會。立委王鴻薇去年8月間召開記者會，質疑新竹小英之友會副秘書長古盛煇等人聯手炒作綠電。

王鴻薇說，古盛煇除了是新竹小英之友會副秘書長，也擔任過行政院顧問，還是民進黨新竹縣黨代表，與台南前經發局長陳凱凌，共同涉入台南七股光電廠購地弊案，400萬交保中。

王鴻薇指出，古盛煇於2016年成立力暘能源，成立時資本額10萬元，後來資本額變8億元，力暘能源的地址和民進黨新竹市黨部相同。

力晹公司為此提出嚴正聲明以正視聽，避免事實被誤導、扭曲，並盼外界勿再刻意造謠抹黑、以不實言論以訛傳訛。

力晹認為身為公眾人物其言論本應善盡查證義務，非藉由不實言論抹黑本公司及扭曲政府綠能政策，對其舉措已嚴重影響本公司多年經營名譽及經濟上信用，已毀謗公司形象及聲譽。公司已委請律師研議法律因應措施。

此外，時代力量前立委陳椒華去年9月間質疑行政院前顧問力暘能源公司負責人古盛煇所持股的天心、天英等5家能源公司疑似違反小面積農地不能做光電的規定，申請文件中有嚴重倒填日期問題，這些案場取得光電案場許可是否涉有弊案？對此，南市府反擊，嚴審農地光電場核可案件，請民代勿再爆烏龍。

南市府表示，陳椒華所指「關門後」實為依照中央規定，要求業者申請時提出相關佐證文件，完成合法；陳椒華所指「新送件日期偽造」則屬犯法行為，請委員提出具體證據，如查證屬實，移送法辦，若查無事實，陳椒華是否願意為一而再、再而三的謬誤指控致歉？

南市農業局指出，有關漁電共生案均依法辦理，「依核定經營計畫書進行養殖事實查核，嚴審嚴辦」、「要求具體資料佐證」一經查無養殖事實，且未能於期限內改善， 一律廢止農業設施容許。

去年間遭檢調大規模搜索後，力暘能源聲明，希望檢調盡快查明案情，在風波後，公司將更謹慎審視工作程序，力暘會持續秉持一貫嚴謹的工作原則以及自我要求，回應社會期待。圖／力暘案場，力暘能源提供
去年間遭檢調大規模搜索後，力暘能源聲明，希望檢調盡快查明案情，在風波後，公司將更謹慎審視工作程序，力暘會持續秉持一貫嚴謹的工作原則以及自我要求，回應社會期待。圖／力暘案場，力暘能源提供

新竹 王鴻薇 陳椒華

延伸閱讀

民主基金會遭疑成民進黨小金庫 綠委：不要搞政治鬥爭

影／揭民主基金會成綠營小金庫 王鴻薇：卡韓國瑜因怕見光？

民主基金會董事長仍是游錫堃 王鴻薇：應依慣例交接

遭爆入住5千萬豪宅…潘孟安出庭秀租約 王鴻薇質疑「刷存在感」：格式不同

相關新聞

軍情局上校造假情資詐領千萬獎金 掏空國庫貪汙判刑7年

軍情局去年6月爆出貪汙案，上校蘇永玲及中校蘇薪名，涉虛構綽號「梁方」大陸地區情報人員及對話紀錄等假情資，5年間至少詐領1...

台南光電弊案 檢方以證人身分約談市長黃偉哲

台南偵辦光電弊案案情升高，行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控在圈地、購地、土地使用及申請執照過程疑涉不法，...

「神鬼女會計」不法溢領台北律師公會公款2912萬 北檢今起訴

有律師界「神鬼女會計」稱號的台北律師公會前會計李雪琴，涉利用處理財務機會侵占公款，4年間溢領2912萬2988元。台北地...

恨老大欠千萬薪資賭場紅利 2槍爆頭殺他堂弟判無期定讞

台中市男子趙子穩怪罪林姓友人曾指認胞兄販毒，又認為林的堂哥積欠自己千萬薪資和賭場紅利，且積欠林債務，他心懷怨恨，以還錢為...

黃偉哲被傳喚光電案作證 突缺席行程 市府局長喊不知情

台南地檢署偵辦力暘能源公司被控取得光電場土地過程不法，今上午9點25分以證人身分約談台南市長黃偉哲，據了解，檢方疑為釐清...

台中男騎車越線有酒氣...遇到分局「抓酒駕冠軍」栽了

台中市陳姓男子在前天騎機車行經北屯區時，因機車超越停止線，被警員施志賢攔查，不過陳男拒絕酒測，警員調查，陳男在過去已有3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。