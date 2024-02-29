總裁曾任政院顧問、小英之友會 力暘能源案情備受關注

力暘能源被控非法取得台南「七股五天296MW太陽能光電場」用地，去年5月底遭檢調大規模搜索，力暘能源總裁古盛煇訊後遭依400萬元交保。因古曾是前行政院顧問，又是新竹小英之友會的副秘書長，力晹能源案後續發展，備受外界關注。

去年間檢調大規模搜索後，力暘能源也在臉書回應表示，希望檢調盡快查明案情，在風波後，公司將更謹慎審視工作程序，力暘會持續秉持一貫嚴謹的工作原則以及自我要求，回應社會期待。

然而，正當檢調偵辦力暘案的同時，國民黨立委王鴻薇、時代力量前立委陳椒華等人多次在立院召開記者會。立委王鴻薇去年8月間召開記者會，質疑新竹小英之友會副秘書長古盛煇等人聯手炒作綠電。

王鴻薇說，古盛煇除了是新竹小英之友會副秘書長，也擔任過行政院顧問，還是民進黨新竹縣黨代表，與台南前經發局長陳凱凌，共同涉入台南七股光電廠購地弊案，400萬交保中。

王鴻薇指出，古盛煇於2016年成立力暘能源，成立時資本額10萬元，後來資本額變8億元，力暘能源的地址和民進黨新竹市黨部相同。

力晹公司為此提出嚴正聲明以正視聽，避免事實被誤導、扭曲，並盼外界勿再刻意造謠抹黑、以不實言論以訛傳訛。

力晹認為身為公眾人物其言論本應善盡查證義務，非藉由不實言論抹黑本公司及扭曲政府綠能政策，對其舉措已嚴重影響本公司多年經營名譽及經濟上信用，已毀謗公司形象及聲譽。公司已委請律師研議法律因應措施。

此外，時代力量前立委陳椒華去年9月間質疑行政院前顧問力暘能源公司負責人古盛煇所持股的天心、天英等5家能源公司疑似違反小面積農地不能做光電的規定，申請文件中有嚴重倒填日期問題，這些案場取得光電案場許可是否涉有弊案？對此，南市府反擊，嚴審農地光電場核可案件，請民代勿再爆烏龍。

南市府表示，陳椒華所指「關門後」實為依照中央規定，要求業者申請時提出相關佐證文件，完成合法；陳椒華所指「新送件日期偽造」則屬犯法行為，請委員提出具體證據，如查證屬實，移送法辦，若查無事實，陳椒華是否願意為一而再、再而三的謬誤指控致歉？