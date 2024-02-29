台南光電弊案 檢方以證人身分約談市長黃偉哲

台南市長黃偉哲。聯合報系資料照 台南偵辦光電弊案案情升高，行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控在圈地、購地、土地使用及申請執照過程疑涉不法，據指出，台南地檢署以證人身分約談台南市長黃偉哲說明，上午9時25分報到。檢方表示，基於偵查不公開，不便說明案情內容。

檢方指出，檢察官依其偵辦進步辦案，不會受到外界干擾，「證據到那裡，就辦到那裡」。

據地方指出，力暘能源5案場是在2021年初提出興辦計畫書，當時為躲避2020年7月8日上路的2公頃以上案場需由農委會審查門檻，便採取小面積「土地變更」的包裹方式，躲過門檻改向台南市府經發局申請，也就是俗稱的「小二甲」。

當時就有民代透露，力暘能源搶地手法惡質，若原承租人不同意出租，就以檢舉魚塭塭寮等手法，趕走原承租人取得國有地，再化整為零用；當地里長也說，力暘旗下子公司主要在七股以整合農地和漁塭進行地目變更為綠能用地，可興建到7、8成（漁電共生只能興建4成），面積高達300公頃，但都是分散的。

檢方去年獲報，去年3月搜索台南市經發局、4月搜索民間公證人，5月底傳訊力暘能源公司董事長黃志文、總裁古盛煇及財會、土地規劃等人員，除涉嫌貪汙的台南市經發局前局長陳凱凌疑似捲入，並傳訊民進黨前中執委郭再欽作證。

檢方複訊後，依詐欺等罪嫌，命古盛煇400萬元交保，3名財務會計以20萬元交保，2名土地規畫人員以15萬元交保。力暘董事長黃志文則請回。

因古盛煇曾是前行政院顧問，又是新竹小英之友會的副秘書長，引發外界關注。而力暘能源公司對外澄清，力暘配合檢調調查，強調公司運作合法。

然而，去年底，正值總統大選競選的敏感時刻，檢調約談力晹能源總經理徐碩廷，檢方複訊後，以串證之虞等理由，向法院聲請羈押徐碩廷獲准，案情有升高趨勢。徐於本月2日以1千萬元具保停押。

事實上，去年3月間，台南檢調續查前經濟發展局陳凱凌涉貪遭收押，前往經濟發展局調閱工業區開發、光電審查等相關資料並約詢3名員工，釐清案情。當時，經發局即指這是前局長陳凱凌案子的延伸，會全力配合檢方偵辦。

據指出，檢方依證人身分約詢黃偉哲，釐清相關案情。據調查，經發局承辦人員在接獲業申辦程序時，在資料不齊備的情況下，前局長陳凱凌疑指示所屬「上級交辦」，事後再行補件即可。陳事後澄清，當下只是隨口說說。