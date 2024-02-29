法規不嚴謹、系統未註記 交警：不少癲癇患者僥倖上路

廖姓男子明知有癲癇且曾發作仍駕車上路，途中又因症狀陷入昏迷，導致車輛失控撞飛路人。圖／報系資料照 為免駕駛人癲癇發作造成車禍，道路交通安全規則有繳回駕照、醫師評估等規定，交通官警說，不少人抱持僥倖心態，或自認只要按時服藥沒發作就繼續開車，法規不夠嚴謹，監理機關難以追蹤，警察更管不到，癲癇患者上路風險高。

官警說，癲癇患者體格檢查不合格，依規無法考到駕照，駕駛人因癲癇導致車禍，若非過去不曾發作，幾乎都是隱瞞病情，甚至無照駕駛。

對於道路交通安全規則相關規定，官警表示，雖有明確規定發現患有癲癇而體格不合標準者，應繳回駕照給監理機關，但是沒有罰則，僅有少數人會乖乖繳回。

官警表示，多數患者仍持僥倖、便宜行事心態，或是因有服藥控制而自認不會發作，冒著自傷、傷人的風險上路。

官警說，癲癇是身體疾患，警方系統未對此註記，只能看當事人的良心，交通事故風險太高，交通部應研議改善。