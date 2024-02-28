蝦皮賣家不滿棄單 怒公布買家個資反惹禍上身
戴姓女子在蝦皮購物網站販售與考試類有關的參考書籍，疑因藍姓買家下單後又辦理退貨，引起買賣糾紛，她竟將買家個資PO在臉書二處有關買家賣家互相靠北的相關社團上，分別供近12萬和上萬不特定人瀏覽，遭藍姓買家發現提告，桃園地檢署偵結，將戴女依違反個人資料保護法起訴。
起訴事實指出，戴女身為賣家，明知蝦皮購物網站上的客戶資料屬個人資料保護法第2條第1款規範的個人資料，為其因業務而知悉的消息，基於非法利用個人資料的犯意，於2023年3月31日前，以暱稱「楊婕」、「劉芯蕾」分別在臉書社群「蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單」，以及臉書社群「新公布黑名單與棄單跑單者進來PO就對了」張貼藍姓買家的姓名、電話及地址等足以識別個人身分的個人資料，在臉書社團內PO文公審，買家於4月1日獲悉提告。
檢方偵查時，戴女坦承在二個臉書社團張貼藍姓買家的相關資料，而藍姓買家除了提出與戴女的LINE對話外，也將二處社團的PO文截圖存證，檢方近日將戴女依法起訴。
據悉，戴女獲悉遭棄單買家提告後，去年8月初又在臉書社群「蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單」中PO文大罵「之前的藍小姐多次不取貨，多次差評，東西到了也惡意退回，公佈個資還反告我們個資法，真的不取貨惡意差評最偉大」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言