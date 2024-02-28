蝦皮賣家不滿棄單 怒公布買家個資反惹禍上身

國人網購盛行，「蝦皮店到店」分店遍佈全台；此為新聞示意圖。圖／報系資料照

戴姓女子在蝦皮購物網站販售與考試類有關的參考書籍，疑因藍姓買家下單後又辦理退貨，引起買賣糾紛，她竟將買家個資PO在臉書二處有關買家賣家互相靠北的相關社團上，分別供近12萬和上萬不特定人瀏覽，遭藍姓買家發現提告，桃園地檢署偵結，將戴女依違反個人資料保護法起訴。

起訴事實指出，戴女身為賣家，明知蝦皮購物網站上的客戶資料屬個人資料保護法第2條第1款規範的個人資料，為其因業務而知悉的消息，基於非法利用個人資料的犯意，於2023年3月31日前，以暱稱「楊婕」、「劉芯蕾」分別在臉書社群「蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單」，以及臉書社群「新公布黑名單與棄單跑單者進來PO就對了」張貼藍姓買家的姓名、電話及地址等足以識別個人身分的個人資料，在臉書社團內PO文公審，買家於4月1日獲悉提告。

檢方偵查時，戴女坦承在二個臉書社團張貼藍姓買家的相關資料，而藍姓買家除了提出與戴女的LINE對話外，也將二處社團的PO文截圖存證，檢方近日將戴女依法起訴。