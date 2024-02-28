貪汙警放水賭博業者逃取締 高雄高分院更三審判決出爐

高雄李姓男子經營投資13間涉賭電子遊藝場，因2011年多間遭取締損失慘重，李男起歹念行賄數警放水，其中，鳳山警分局巫姓警員於2012年8月至2015年5月止，每月利用輪休日收賄2至3萬元，一審被判應執行刑17年，巫不服第三度上訴至最高法院，判決發回高雄高分院更三審，改判應執行刑8年。

判決指出，李男與胡姓配偶經營含不法賭博機台的電子遊藝場，並長期對各電子遊藝場地點所在轄區員警行賄，藉此免遭員警取締賭博犯行，或事前獲悉臨檢消息。

李男指出，在2011年某次獅子會餐會時，結識文山派出所巫姓警員，當時有意向巫行賄遭到拒絕，隔年再次於餐會上巧遇巫男，巫提及離婚近況且經濟不佳，李男自始央請巫男協助關照文山所轄區3間電子遊藝場，提早告知他臨檢查緝訊息，並約定於每月第1個周日，交付2萬元。

經查，巫男於2012年8月至2012年10月年間，每月1次與李男會面，收賄2萬元，但自2012年11月起，再增一間電子遊藝場，改賄款3萬元，直至2013年2月，該新增電子遊藝場遭查緝，才又改回每月2萬元，且改為半年1次收賄，總計收賄多達29次約84萬元。

不過，巫男否認行賄，辯稱自己並非管區業務承辦人，不知何時會臨檢，也無能力影響臨檢結果。而巫的辯護人也指稱，李男記帳的桌曆，內容無從推論李、巫真有會面交付賄款，且兩人間無通聯內容證實聯繫，雙方也無深交情誼欠缺動機，悖於常理。

但法院審酌各項證據，認定巫男確實多次與李男在吉同橋或特定咖啡店見面，並有不當金錢交易，不過，法院調閱巫男執勤紀錄，李男所記載25次收賄，因證據不足，依法諭知無罪，僅4次巫男收賄為輪休日，且事證明確可論罪科刑，因此改判應執行刑8年，併宣告褫奪公權3年，以資懲儆。