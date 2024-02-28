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加強攔查改裝車護安寧 土城警偕環保局一夜舉發12車
為防制改裝噪音車深夜擾民安寧，土城分局昨天晚間偕同環保局稽查人員，於噪音車常出沒及酒駕事故熱點設立攔檢點，針對非法改裝噪音車予以攔查，1晚共計攔檢250輛各式車輛，共計取締12輛改裝車並通報環保局製單裁罰，另外還查獲酒駕1件。土城警表示將持續強化攔檢酒駕及改裝車，以維民眾安全及安寧。
土城分局表示，自今年起至2月27日共計攔檢通報185件改裝排氣管車輛，另同步舉發違規改裝頭燈、變更燈色等違規4件、酒後駕車40件、無照駕駛365件。警方指出，改裝噪音車擾民除了依靠警方與環保人員加強攔查取締防制外，民眾若發現汽機車行駛間有噪音擾寧的情況，可以將相片及影片上傳至環境部噪音車檢舉網站，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格則依法告發並限期改善。
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