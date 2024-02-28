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周玉蔻遭證人打臉 「餐會沒提緋聞案」

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

媒體人周玉蔻（左）因毀謗前中華民國小姐張淑娟出庭，庭後周玉蔻面色凝重，不發一語。記者曾原信／攝影
媒體人周玉蔻（左）因毀謗前中華民國小姐張淑娟出庭，庭後周玉蔻面色凝重，不發一語。記者曾原信／攝影
媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟與國民黨前秘書長蔣孝嚴「滾床單」被訴。

周辯消息來源是「玖尹」餐廳執行長戴芝蕙，否認犯罪；台北地院昨傳喚戴女作證，戴女說，周報導前沒有向她查證。

周玉蔻訴訟中聲稱，二○二一年四月十八日在台北市伊通街「玖尹」新派中式餐酒館地下一樓參加一場餐會，聽到戴講張淑娟緋聞，聲請傳喚戴作證。

戴芝蕙說，她十二歲認識張淑娟，聖心女中曾與張女同班過，聖心女中畢業後兩人不常聯絡，蔣孝嚴爆發緋聞案時她是晶華酒店總裁秘書，記得蔣辦公室主任曾經訂房，她本來應在大廳接待，但沒見到蔣。

戴說，二○一八年她到「玖尹」餐廳任執行長，周玉蔻、蔡玉真參加那場餐會，李傳洪提到她曾在晶華上班；她與蔡玉真舊識，周是初見面，「我根本不知道大家聊的主題是什麼」。

戴女稱，她不記得餐會中有講到蔣孝嚴，因為當天餐桌上周玉蔻、蔡玉真都沒有提及緋聞案，她也沒有與這個話題互動。

戴女說，餐會結束她沒有與周玉蔻留下聯絡方式，強調是李傳洪提到她和張淑娟的同學關係；她沒有任何原因要提到蔣孝嚴、張淑娟。戴更說周玉蔻報導前沒有向她查證，是在張淑娟要提告後才去餐廳找她。

張淑娟昨也出庭，庭後她說「蔡是台大的，周是政大的」，都是學霸，她沒有那麼會念書，只會畫畫，不過，「讀書拿到社會資源、麥克風後，不可以這樣子糟蹋別人」。

她說，戴芝蕙作證說沒有說過緋聞的事，但周女、蔡女律師還是要逼著戴女說有說過，做新聞可以去吃飯而不求證當事人，「有這樣黑心的媒體人嗎？」

周玉蔻 張淑娟 蔣孝嚴

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